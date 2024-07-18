經發會首登場！劉鏡清指「人才供給缺口高達35萬」：盼引進12萬國際專業人才

行政院「經濟發展委員會」首場會議今登場，經發會執行秘書、國發會主委劉鏡清表示，經發會已經規劃很久，建立「大投資台灣」的架構，其中包含資金、產業、社會、人才等四大投資，未來會持續端出計畫，外界也會會慢慢看到一些有趣的議題。

對於此次先端出的「國家人才競爭躍升方案」，劉鏡清表示，至2028年台灣內部人才供給是15萬人，但缺口高達35萬，因此還有20萬人需要補足，目標拉進12萬名國際專業人才，包括6萬個國際人才，5萬個僑外生、1萬個數位牧民。

劉鏡清也表示，規劃9月會提出修正攬才專法，朝放寬方向以增加人才吸引力，其中高端人才希望放寬由目前的3~5年到跟日本一樣，一年時間就拿到永久居留權，但仍有不低門檻，技術人才同樣也會放寬擁有居留條件，現在進入人才競爭狀態，因此必須要增加誘因。

劉鏡清表示，政府著重的是本國青年未來競爭力，台灣人才競爭力強，更以素質高、道德高、穩定性高的優勢，從外商角度來看台灣是人才寶庫，因此會集中力量在人才培養上，並透過數位化讓生產力提升，讓未來人才具備AI基礎能力，「未來台灣人一定是雙重技能，除了本身第一專長外，還會有數位技能。」