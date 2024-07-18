卓揆透露經發會三大工作重點 3.27兆已準備好投資台灣

經濟發展委員18日召開首次會議，行政院長卓榮泰指出，未來將會有三大工作重點，包括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。

卓榮泰表示，對於召開經濟發展委員會，「我們選擇了創新跟開放，摒棄了保守跟封閉的限制」，願意齊步向前走，開闢台灣人民期待的歷史轉變，而在經發會所有部會首長及委員集思廣益下，獲得四項具體結論。

首先，卓榮泰說，在今日的議程中也完成的經濟發展委員會的架構，未來夯為每季至少召開一次會議，起出開會頻率也會較高，分別將於7、9、11月，召開三次會議，另外也將在8月召開第一次的顧問會議，將初步討論結果交給專家學者，給予政府更多意見，也指引出未來召開會議需要注意的工作。

再來則是針對經發會的工作重點，卓榮泰說明，首先是通過「通過兆元投資國家發展方案」，初步希望引進3到4兆的國內外資金，投資在台灣的重大建設與重要產業。未來行政院會以跨部會合作方式，設立法規調適的單一窗口，也設立相關平台，加速進行大投資台灣計畫。

卓榮泰說，再者是「打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心」。金管會將從現在的優勢、限制進行分析，目的是讓台灣資金儘速流通、運用更有彈性，創造更多經濟福祉，落實普惠金融、綠色金融。

另外也將針對人才部分，卓榮泰說，「決定國家人才競爭耀升方案」，將會以最高的標準育才、留才及攬才，多面向向社會提出各種意見，整合能量，培育所需要的AI人才，在未來要培育20萬AI相關人才，也要引入12萬的優秀人才，加強國家競爭力。

卓榮泰說，為達到上述工作目標跟計畫，有若干配套計畫跟措施都面臨法令限制，未來法規鬆綁是重要的一環。行政院會將研議詳盡計畫，修法、訂法外，也希望透過立法院協助儘速達到目標。他強調，「新的時代必須要有新的作為。」在資訊多元的時代，科技快速進步，政府不僅要經濟發展，也要社會文明，更需要團結一致，他希望結合公私部門跟眾人力量，讓政府跟民間再次充分合作廣徵意見充分討論，更能夠通過跨域合作，利用創新行動達到目標。

對於資金的投資，國發會主委劉鏡清補充，現在主要約有3.27兆可以運用，這部分已經獲得八大保險業者的承諾，未來也將透過政院的跨部會投資建設推動平台來注入我國的公共建設，也希望能夠透過政府與民間的雙方合作推動台灣建設；對於投資的業者，並沒有限制產業別，只是表態的保險業者」、金融業者，但對於計畫推動後，原來就有一些業者，如做促參的小水力發電廠業者等，只要是正規合格的廠商就是可以都進來參與。