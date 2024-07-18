美中科技戰恐擴大？ 國科會：台半導體生態系無可取代

外界憂心美中科技戰風暴擴大，恐衝擊台灣相關產業，國科會副主委蘇振綱今天表示，台灣半導體產業生態系無法取代，要複製也不簡單，世界前沿的產業或標竿企業會持續投資台灣。

蘇振綱擔任南科管理局局長期間，締造園區產值連續3年突破新台幣兆元，提升南台灣科技廊帶產業發展動能，他在升任國科會副主委後，在今天舉辦茶會，逐一回應媒體關切議題。

蘇振綱致詞時表示，國科會有兩隻很重要的手，其中之一是科學園區，是前瞻科技等產業集中之處；另一隻手則是學研機構、學術研究，這兩隻手若能拉得更近、更緊，將能創造更多綜效以及科研、產業應用價值，國科會未來也將持續朝此方向前進，促進產官學研合作。

媒體詢問，近日美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的「保護費說」引發熱議，若川普未來當選是否可能加劇美中科技戰，甚至影響台灣廠商布局，或美國廠商有無可能被限制，導致無法來台。

蘇振綱指出，國科會很難評論美國單一候選人說法以及廠商的投資布局，但他強調，台灣政府一直致力提供友善的投資環境，讓廠商在科學園區設廠，進而帶動整體產業效益。

蘇振綱表示，園區內有很多廠商是跨國企業，廠商進行跨國投資時，一定會考量相對利益與相對優勢，例如考慮市場與供應鏈關係、人才是否符合需求、基礎建設完備性等，才會決定是否在當地設廠。

蘇振綱進一步指出，目前來看，台灣科學園區規模將持續成長，來自產業的需求其實相當大，國科會相信所有世界前沿的產業或標竿公司會持續在台灣投資，因為台灣過去30、40年來建立的產業生態系，「可以很自信地說是無法取代，要複製也並非那麼簡單。」

蘇振綱說，台灣半導體產業擁有完整聚落能量，其實也牽涉跨國合作，比如與歐、美、日等相關產業鏈一起發揮最大價值；未來希望從既有的製造強項發展到系統端，讓百工百業應用，將半導體、AI產業的價值，擴散到其他產業。

至於今天台股半導體類股重摔，蘇振綱表示，市場受多重因素影響，短期間難免會有波動，若以中長期產業發展而言，台灣半導體產業生態系非常完整，具有相當優勢，且不論AI、數位轉型、淨零轉型，台灣都站在非常關鍵位置，科學園區作為支援產業的重要場域，國科會一定會繼續予以強化。

至於海外科學園區計畫，蘇振綱說，政府目前還在規劃中。