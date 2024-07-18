領南科超越竹科 蘇振綱任國科會副主委、盼提升產業價值

國家科學及技術委員會（國科會）南部科學園區管理局在7月16日舉行卸新任局長交接典禮，卸任局長蘇振綱升任國科會常務副主任委員。國科會今天舉行媒體見面會，蘇振綱再次強調，會落實賴清德總統的智慧科技島願景，更喊話未來要帶動科技研究能量、提升科技產業價值。

蘇振綱是公務員出身，擔任南科管理局局長期間，曾繳出不少亮眼成績單。除致力提升南台灣科技廊帶產業發展動能，積極推動嘉義、台南三期、橋頭、楠梓及屏東等園區的新設擴建，所轄園區產值連續3年突破兆元，達1兆5800餘億元，南科產值也在去年首度超越竹科，蘇振綱功不可沒。

蘇振綱說，打造台灣科技智慧島會從3個面向著力，包括均衡台灣、韌性台灣、健康台灣，而均衡台灣就是過去他在南科主要推動的業務之一，所以未來會更努力在區域、產業均衡的推動。

至於昨天國科會主委吳誠文宣布智慧科技大南方的起點就選在台南市的沙崙，蘇振綱對此進一步說，沙崙的優勢在於基礎建設的完備，包含設有高鐵、鄰近南科，是台南科技業的門戶，期許未來從沙崙作為發展標的，將成功方程式拓展至全台。

面對地緣政治挑戰、AI技術席捲，蘇振綱表示，國科會有兩個重要部分，一個是科學園區，是前瞻科技產業的核心聚集地，而台灣的產業生態系完整且有優勢，無論是數位轉型、淨零轉型台灣都站在關鍵的位置；另外一個則是學術研究機構，若能將科研能量和產業應用搭配的更緊密，有信心未來能創造出更多的產業價值。