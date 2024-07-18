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賴總統：盼世界大會再談凝聚改變的力量 讓世界變好

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統賴清德（右）18日在總統府接見2024國際青年商會世界大會國際籌備委員及台灣籌備委員，賴總統與國際青商會世界主席卡文．庫馬．庫馬拉維爾（Kaveen Kumar Kumaravel）（左）握手致意。中央社
總統賴清德（右）18日在總統府接見2024國際青年商會世界大會國際籌備委員及台灣籌備委員，賴總統與國際青商會世界主席卡文．庫馬．庫馬拉維爾（Kaveen Kumar Kumaravel）（左）握手致意。中央社

賴總統18日上午接見「『2024國際青年商會世界大會』國際籌備委員及台灣籌備委員」時表示，今年世界大會將在台灣登場，主題為「科技革新建構繁榮及永續的未來」，讓各國青年領袖共同關注創業創新、綠色經濟及減碳等議題。他感謝國際青商會對台灣的支持，並盼世界大會在台灣凝聚帶來改變的力量，一起讓世界變得更好。

賴總統致詞時表示，今年10月，國際青商會世界大會將在台灣登場。過去幾年來，他跟青商夥伴們有許多互動，很高興今天能在總統府接待大家，除預祝大會圓滿順利，也要當面感謝青商夥伴的貢獻。

賴總統提到，多年來，國際青商會中華民國總會積極參與公共事務，所舉辦的「十大傑出青年」選拔，更鼓勵青年為社會做出更多貢獻。他很榮幸曾擔任評審委員會的主委，一起推動這項深具意義的活動。

賴總統指出，這些年來，國際青商會作為四大國際社團之一，持續匯集全球35萬名會員的力量，並且結合社區資源，努力促進全球的發展。像是今年10月的世界大會，將有120國、超過6千人共襄盛舉。大會主題是「科技革新建構繁榮及永續的未來」，讓世界各國的青年領袖共同關注創業創新、綠色經濟、及減碳等種種議題。

賴總統說，國際青商會世界主席卡文・庫馬・庫馬拉維爾（Kaveen Kumar Kumaravel）對青商夥伴的期許是：Let's make a difference！我們很高興在臺灣歡迎庫馬拉維爾主席，並感謝他促成台灣舉辦世界大會，讓台灣凝聚帶來改變的力量，一起讓世界變得更好。

賴總統特別感謝中壢國際青年商會成功爭取到來台主辦權，也再次感謝大家對台灣的支持。並祝福訪賓訪問行程順利，世界大會有豐碩的成果。

創業 減碳 賴清德

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