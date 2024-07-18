公益出租優惠多...但房東不領情？3好處敵不過2大壞處：4分之1房租都納稅

身為一名住在台北的資深租屋族，每次租房的時候都會有一個疑問，為什麼房東都不給我申請租屋補助，明明政府給了很多優惠給願意公益出租的房東，但為什麼多數房東還是要冒險逃漏稅呢？

成為公益出租人的好處

根據規定只要將房子租給符合租金補貼資格的房客，就能成為公益出租人，並享有下列優惠，對於誠實納稅的房東可以說是好處多多

1、所得稅稅優：每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅優惠。

2、地價稅稅優：適用自用住宅用地稅率千分之2。（原為10‰至55‰）

3、房屋稅稅優：適用自用住宅稅率1.2%。（原為1.5%至3.6%）

成為公益出租人的壞處

1、需繳納綜合所得稅

雖然說誠實納稅是國民應盡的義務，但是逃漏稅真的是太香了。

尤其是高稅率的族群，例如課稅級距40%，若以現行所得公式年租金50萬元計算，扣除43%必要費用剩下28.5萬元，再乘上稅率40%等於要繳11.4萬元稅金，等於「將近四分之一房租收入」都繳納給國稅局！

2、賣房時不能使用房地合一稅優惠

依照現行的規定，如果你持有房產6年都沒有出租，就可以享有400萬元免稅額以及10%的優惠稅率。

假設A賣房獲利400萬，沒出租的情況要繳的稅是0元，但如果一樣持有6年出租，成本大約估25%，要繳的稅是400萬*(1-25%)*20%=60萬，不難想像為什麼房東不給房客報稅了吧！

龐大的租屋黑市

目前台灣的租屋黑市有70%-90%，也就是說大部分的房東其實是沒有誠實報稅，在政府稽核不力的情況下，乖乖報稅的房東反而吃了一個大虧。

我相信政府有它的難處，例如嚴格稽查之後可能會導致房東把稅轉嫁到租客，結果造成全台房租大漲價，但如果不做這件事，台灣的租屋市場不會有健康的一天，也只是逼大家去買房，造成房價只漲不跌的神話而已。

結語

台灣的房地產有很多的問題要解決，看到高漲的房價，不免讓人想要直接躺平不努力，但是我始終認為「可以不買房，但要擁有買房的能力」，讓自己擁有選擇權是最佳的答案。

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