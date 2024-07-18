快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

陳亭妃遭正國會切割 台南市長是否「信賴」仍有變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公益出租優惠多...但房東不領情？3好處敵不過2大壞處：4分之1房租都納稅

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
對房東而言，成為公益出租人帶來的好處不一定比較多。示意圖／聯合報系資料照片
對房東而言，成為公益出租人帶來的好處不一定比較多。示意圖／聯合報系資料照片

身為一名住在台北的資深租屋族，每次租房的時候都會有一個疑問，為什麼房東都不給我申請租屋補助，明明政府給了很多優惠給願意公益出租的房東，但為什麼多數房東還是要冒險逃漏稅呢？

成為公益出租人的好處

根據規定只要將房子租給符合租金補貼資格的房客，就能成為公益出租人，並享有下列優惠，對於誠實納稅的房東可以說是好處多多

1、所得稅稅優：每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅優惠。

2、地價稅稅優：適用自用住宅用地稅率千分之2。（原為10‰至55‰）

3、房屋稅稅優：適用自用住宅稅率1.2%。（原為1.5%至3.6%）

成為公益出租人的壞處

1、需繳納綜合所得稅

雖然說誠實納稅是國民應盡的義務，但是逃漏稅真的是太香了。

尤其是高稅率的族群，例如課稅級距40%，若以現行所得公式年租金50萬元計算，扣除43%必要費用剩下28.5萬元，再乘上稅率40%等於要繳11.4萬元稅金，等於「將近四分之一房租收入」都繳納給國稅局！

2、賣房時不能使用房地合一稅優惠

依照現行的規定，如果你持有房產6年都沒有出租，就可以享有400萬元免稅額以及10%的優惠稅率。

假設A賣房獲利400萬，沒出租的情況要繳的稅是0元，但如果一樣持有6年出租，成本大約估25%，要繳的稅是400萬*(1-25%)*20%=60萬，不難想像為什麼房東不給房客報稅了吧！

龐大的租屋黑市

目前台灣的租屋黑市有70%-90%，也就是說大部分的房東其實是沒有誠實報稅，在政府稽核不力的情況下，乖乖報稅的房東反而吃了一個大虧。

我相信政府有它的難處，例如嚴格稽查之後可能會導致房東把稅轉嫁到租客，結果造成全台房租大漲價，但如果不做這件事，台灣的租屋市場不會有健康的一天，也只是逼大家去買房，造成房價只漲不跌的神話而已。

結語

台灣的房地產有很多的問題要解決，看到高漲的房價，不免讓人想要直接躺平不努力，但是我始終認為「可以不買房，但要擁有買房的能力」，讓自己擁有選擇權是最佳的答案。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地合一稅 房東 房租 租屋 租金補貼 綜所稅

延伸閱讀

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

川普若當選制裁台積電？盤中股價小跌 中小型股逆勢上漲、下半年看好

開發金（2883）借1千萬共買進1200張！ 不敗教主：很不幸賭輸了…但相信會有獲利那天

00878股價站上24...還是持續買入！達人「1%買進紀律」：今年目標50張

相關新聞

公益出租優惠多...但房東不領情？3好處敵不過2大壞處：4分之1房租都納稅

身為一名住在台北的資深租屋族，每次租房的時候都會有一個疑問，為什麼房東都不給我申請租屋補助，明明政府給了很多優惠給願意公益出租的房東，但為什麼多數房東還是要冒險逃漏稅呢？

川普若當選…市場預期美元不會更強反而走弱 金價則創歷史新高

美國總統候選人川普一旦當選，美元恐怕還會走弱？原本市場預期川普當選之後，因為要讓美國再度偉大，美元將會更加強勢，但恐怕並...

賴總統：盼世界大會再談凝聚改變的力量 讓世界變好

賴總統18日上午接見「『2024國際青年商會世界大會』國際籌備委員及台灣籌備委員」時表示，今年世界大會將在台灣登場，主題...

流通商戰／超商業者打「封閉型商圈」戰 善用科技聰明突圍

「封閉型商圈」來客量穩定、消費力集中、購物需求固定，卻有營運時數不足，服務中斷等難點需要克服，獲利門檻也相對較高，捨不得放開這塊大餅的業者，陸續想出創新的作法，透過「科技」來解決困難。

川普一席話 和碩董事長童子賢憂台灣重要性被輕忽

美國共和黨總統候選人川普近期接受專訪時直言，台灣要美國提供保護，應該付「保護費」。對此，和碩董事長童子賢昨（17）日表示...

大投資台灣／卓揆：對新核能採開放態度

行政院提出「大投資台灣」計畫，各界關注海外企業投資台灣時，政府是否能確保用電無虞。行政院長卓榮泰昨天表示，穩定供電是政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。