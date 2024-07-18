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川普若當選…市場預期美元不會更強反而走弱 金價則創歷史新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普在接受彭博商業周刊訪問時對美元過強的談話，不但使美元指數下跌0.50%至103.74，日圓更觸及一個月高點。 （路透）
川普在接受彭博商業周刊訪問時對美元過強的談話，不但使美元指數下跌0.50%至103.74，日圓更觸及一個月高點。 （路透）

美國總統候選人川普一旦當選，美元恐怕還會走弱？原本市場預期川普當選之後，因為要讓美國再度偉大，美元將會更加強勢，但恐怕並非如此，川普在接受彭博商業周刊訪問時對美元過強的談話，不但使美元指數下跌0.50%至103.74，日圓更觸及一個月高點。

大型金控內部最新的評估指出，川普在接受彭博商業週刊訪問時表示，美國有很大的匯率問題，因為美元強而日圓和人民幣弱勢的程度巨大，已令市場重新思考川普勝選不等於美元將走強的邏輯，更牽動日圓漲至6月12日以來最高。

此外，也因為川普使最近金價的表現更加強勢。大型金控分析，川普勝選機率提高，投資人預期美國的貿易保護主義政策可能導致美國通膨升溫，以及部分國家加速去美元化，引發黃金避險與抗通膨的買盤想像。再加上投資人押注聯準會（Fed）可能提前且加碼降息，金價在周二（美國時間）大漲1.6%，以每盎司2467.8美元的價位創下歷史新高，不過之後由於金價近日出現超買訊號，因此技術性獲利了結的壓力，使金價在周三小幅回檔，但仍維持在2462.2美元的高檔。

對於美國政府公債殖利率最新走勢，報告則分析，由於英國通膨數據高於預期，降低英國央行降息機率，加上川普執政前景可能推升通膨率並令美國財政赤字惡化，因此美債殖利率早盤一度上升。但另外一方面也有經濟趨緩的力量在拉鋸，聯準會褐皮書表示經濟僅輕微成長，且通膨有降溫的跡象，強化市場對於Fed年內不只一次的預防性降息機率，再加上受到市場預期經濟降溫的影響，20年期國債標售需求強勁，美債殖利率午盤後拉回至平盤，目前在4.15%。

川普 美國 通膨

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