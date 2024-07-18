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我今年GDP成長預測 亞銀升至3.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣和南韓半導體和人工智慧（AI）產品外銷大增，亞洲開發銀行（ADB）小幅上修亞洲發展中國家今年的經濟成長率預測。(記者林俊良／攝影)
台灣和南韓半導體和人工智慧（AI）產品外銷大增，亞洲開發銀行（ADB）小幅上修亞洲發展中國家今年的經濟成長率預測。(記者林俊良／攝影)

台灣和南韓半導體和人工智慧（AI）產品外銷大增，亞洲開發銀行（ADB）小幅上修亞洲發展中國家今年的經濟成長率預測，上調0.1個百分點至5%。亞銀也大幅調高台灣今年經濟成長率預測，由4月預估的3%上修至3.5%。

亞銀小幅調高亞太46個經濟體今年的經濟成長率預測，主要反映國內需求和出口成長走強，但也表示接連而來的重要選舉和地緣政治緊張局勢，仍帶來下行風險。亞洲開發中國家明年經濟成長率預估則維持在4.9%。

亞銀指出：「與主要經濟體（特別是美國）選舉相關的政策不確定性為前景蒙上陰影。」亞銀也點名中東和烏克蘭衝突可能加劇構成了挑戰。

亞銀上調台灣今年的經濟成長率預測至3.5%。亞銀表示，台灣第1季經濟成長6.6%，主要出口成長9.1%所帶動，而進口成長0.8%，使淨出口對經濟成長的貢獻達到5.5個百分點，民間消費則如預期略為放緩，而投資依然疲弱，但可能已經觸底，符合今年逐步回升的預期。

台灣4月出口成長放緩至4.3%。亞銀對台灣明年經濟成長率預估則保持在2.7%，隨著消費進一步放緩，投資將隨出口回升小幅成長，進口也隨投資增加成長，抵銷淨出口對經濟成長的貢獻。

亞銀也調高南韓今年經濟成長率預估0.3個百分點到2.5%，中國大陸維持在4.8%。

經濟成長率 開發中國家

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