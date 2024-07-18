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川普一席話 和碩董事長童子賢憂台灣重要性被輕忽

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國共和黨總統候選人川普近期接受專訪時直言，台灣要美國提供保護，應該付「保護費」。對此，和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日表示，他比較擔心未來不論誰當選，當選人是否依舊了解台灣的重要性。

工商協進會理事長吳東亮、宏碁董事長陳俊聖昨日出席工商協進會公亮紀念講座，也談到川普的「保護費」議題，吳東亮認為，大家比較擔心川普上台以後，是不是保護主義又要開始了，要小心是不是又有關稅大戰，可能通膨又會上來一點，造成全球降息時間又會往後延一點，這些都是業界關注可能會影響全球經濟的狀況。

陳俊聖則表示，宏碁內部當然有研究此事，但是不方便拿出來講，因為這些都是假設性的東西，不確定性因素太多。

童子賢昨日參加經濟日報舉辦的創新論壇並演講，會後被問到川普近期對台灣的觀點，他回應，美國的選舉，台灣不宜指指點點，要尊重別人家的社會跟民主制度。不同的候選人有不同的行為，川普過去也講要轟炸某一個國家首都，「要不要相信？」

童子賢指出，川普也說過一當選就要提高對這個國家、那個國家的關稅，以及要從哪裡撤軍的議題，目前來看就謹慎觀察。

童子賢指出，他較擔心及好奇的，是不管兩位總統候選人誰當選，當選的人是不是依舊了解台灣的重要性，了解台灣目前在全球扮演友善、積極又有貢獻的角色。

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