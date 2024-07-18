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經發會今首場會議／大投資台灣 鎖定30兆海外保險資金

聯合報／ 記者黃婉婷林海／台北報導

行政院「經濟發展委員會」首場會議今登場，由行政院長卓榮泰主持，顧問包括行政院前副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、鴻海董事長劉揚偉，工商協進會理事長吳東亮、財信傳媒董事長謝金河等；未來將推出「大投資台灣」計畫，盼建立機制，引領台灣在海外逾卅兆的保險資金回流，挹注長照、都更、新創科技等國家戰略產業。

經濟發展委員會聚焦創新經濟、均衡台灣、包容成長，副主委為副院長鄭麗君、執行秘書為秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為秘書長及部會機關代表十二人，並聘請四、五十位不同領域的專家擔任顧問，每季至少開會一次，八月將舉行第一次顧問會議。

卓榮泰昨與媒體茶敘時表示，經發會是他與賴清德總統共同討論，總統認為經濟推動是行政院重要工作之一，應有更快速的行動，凝聚行政院內部的工作情緒跟目標，再展現成具體行動跟時程；除了三大主題，子題將觸及資金、人才、產業、創新、租稅合理、薪資增加及青年世代正義等。

卓榮泰說，將邀請各界具代表性的專家學者擔任顧問，包含林信義、施振榮、劉揚偉、吳東亮，及中研院院士朱敬一、台大社會系教授陳東升、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家等人。

不過，吳東亮昨受訪表示，他昨天看報才知道自己在民間顧問名單中，但能夠有管道向政府傳達意見與溝通、建言，這是很好的事情。三三會理事長林伯豐則說，經發會的產業代表只有三分之一，應該要超過半數，才能真正代表民間企業的聲音，尤其包括晶片、ＡＩ產業代表能納入更好，只有學者跟政府官員並不足夠。

林伯豐指出，經發會應參考經濟成長與現實產業面的問題，針對經發會要討論的議題，他建議能源穩定供應、電價合理、減排要成功是三大重點，企業有利潤，才能夠為員工加薪，政府該如何定義這兩個方向，應慎重評估。

林伯豐說，如果電價要上漲，但又要企業為員工加薪，根本不合理。

卓榮泰 吳東亮 林伯豐

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