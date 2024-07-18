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台電缺工要移工 勞長：先改善勞動條件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為加強民生用電妥善率，經濟部長郭智輝日前表示，擬讓台電引進移工解決人力缺口。勞動部長何佩珊昨接受網路節目專訪時透露，缺工時代，各部會都急著向勞動部「要人」，包括旅宿業、客運司機、醫院護佐，都正在討論放寬僑外生以中階技術任職。她建議台電透過產學合作延攬技職體系人才，改善承攬的低勞動條件處境。

何佩珊說，擔任行政院副秘書長八年期間，從未聽聞台電缺工，很肯定郭部長提出問題，經濟部、勞動部已建立工作對口。實際上，台電耗資五千多億的十年電網計畫，工程就可引進移工，但僅限基層體力工，而郭智輝提及台電所缺人力，是具備一定專業技術，必須考取證照，還要有聽從指令的語文能力的中階技術勞工。

何佩珊認為，台灣中階技術人才缺口大，除了少子化，也是技職體系長年被忽略所致，這是嚴重的結構性問題。建議台電「向下綁人」，透過產學合作延攬技職體系人才，其二是克服層層外包的承攬文化，改善勞動條件。但何佩珊也說，這兩種方式都需要耐性，恐怕不是半年內就能解決。

何佩珊在另個網路節目也喊話，指台電說缺工約一、兩千人，國公營事業面臨缺工，應長線布局，建議台電培養本國籍勞工或鎖定僑外生等，也可以增進台灣技職能力。

至於如何降低失聯移工人數，何佩珊說，目前官方數字為八點六萬人，單一國家的移工逃逸情況特別嚴重，已有點集團化，甚至進一步形成小社會，將嘗試跟來源國協商，從源頭下手。

何佩珊也提到，最低工資審議會將於九月召開，調幅由最低工資審議委員決定，但相信調升是趨勢；勞保目前政府撥補金額已經來到一千兩百億元，撥補水位不會走回頭路，這是政治承諾，如果做不到就負責。

何佩珊 台電

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