勞動部長何佩珊：最低工資9月審議

勞動部長何佩珊昨（17）日表示，最低工資審議會預計9月召開，過去基本工資調幅約3%到4%，她認為調升是趨勢，尤其今年消費者物價指數（CPI）高漲，最低工資審議將考慮物價上漲因素。

針對外界關切勞保年金改革，何佩珊就任即宣示撥補就是勞保年改，她並強調，目前政府撥補金額已經來到1,200億元，撥補水位不會走回頭路，「這是政治承諾，做不到就負責」。此外近期天氣熱，民眾喊要放高溫假，何佩珊也明確表態，「不會有高溫假。」但會加強高溫勞檢，並預告將強制雇主提供高溫避難設施。