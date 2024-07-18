明年科技預算總額1,467億 創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳誠文。 聯合報系資料照片
國科會主委吳誠文。 聯合報系資料照片

國科會委員會昨（17）日通過2025年政府科技預算1,467億元，年增8%，加計前瞻計畫將達1,596億元，雙創歷年新高，將投入在半導體、AI、淨零、太空等十大領域。

國科會主委吳誠文上任後，昨日首度主持國科會委員會。吳誠文表示，台灣若要成為AI強國，要有研發AI系統的能力，包括演算模型、高效率、高精準的應用軟體，也就是說，要同時具備AI系統設計、製造AI系統硬體、以及應用AI工具能力等三大條件。

他表示，國科會將於8月中之前提出「智慧科技大南方」計畫，並將以台南沙崙為起點建置平台，未來擴散至中、北部。

針對2025年科技預算規畫，國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲指出，2025年科技預算將投入半導體、AI、淨零科技、太空及通訊、國防軍工、中小企業及新創、智慧科技大南方、健康台灣、數位及人文、安控資安等十大項產業或計畫。

楊佳玲表示，其中半導體部分，初步規劃明年科技預算規模約200億元，包含晶創台灣計畫在內；AI則有100億元上下，淨零科技則有110、120億元左右，太空與通訊則約90億元。她並表示，實際上金額可能不只這樣，因為科技預算中一大部分屬基礎科研，基礎科研預算也有投入到半導體、AI、淨零、太空等領域。

半導體 國科會 太空

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