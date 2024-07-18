經發會顧問 產業大咖入列
行政院今（18）日將召開首次「經濟發展委員會」，院長卓榮泰昨日公布顧問群名單，包括宏碁（2353）集團創辦人施振榮、鴻海（2317）集團董事長劉揚偉、工商協進會理事長吳東亮等產業大咖，希望聽取產業心聲。
吳東亮昨日出席工商協進會活動時表示，將代表工商界與政府溝通、傳達聲音，並聚焦ESG、減碳以及電力等問題。
經發會由卓榮泰親自召開，將邀集12個部會代表共同研商，今日為首場委員會議。經發會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大項，將各設一組顧問小組，同時也成立「共通組」外部顧問群，提供政策建議。
據了解，四組顧問小組共將有40至50名外部顧問，每組產業界代表至少占三分之一。
卓榮泰昨日透露產業顧問名單，除了施振榮、劉揚偉、吳東亮外，還包括前行政院副院長林信義、中研院院士朱敬一、財訊董事長謝金河、台大社會系教授陳東升、台灣大哥大（3045）總經理林之晨、商總理事長許舒博、全國中小企業總會理事長李育家，預計8月召開首場顧問會議。
卓榮泰表示，過去投資台灣三大方案已取得相當好的成績，未來不僅希望促進台商回台投資，更希望龐大海外資金回流台灣，國人儲蓄力量很強，海外保險業資金充沛，初估逾30兆、七成都在海外，能不能有管道讓資金回來？有沒有機制可引導資金投資國家重要戰略產業？而非對國內市場產生競爭，破壞市場秩序。
針對經發會開會頻率，卓榮泰說，希望每季至少開一次會，一開始會較頻繁，目前預計8月舉行顧問會議，討論首次會議獲得的初步決定，再化為具體行動。
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