卓榮泰談新核能 採開放態度

經濟日報／ 記者余弦妙謝柏宏／台北報導

能源政策受到關注，行政院長卓榮泰昨（17）日表示，2023年至2025年是電廠除役的高峰期，即便核三廠延役，也解決不了三、五年內的缺電問題，政府盼相關電廠如期發展並增加綠能，但對未來新核能技術仍採開放態度。

卓榮泰昨日與媒體茶敘時表示，討論核能應分為傳統核能和未來新核能，他強調，政府對於未來新核能採取開放態度，如果沒有核安、核廢料問題，且各國都能接受，新核能就有任何可能。

卓榮泰說，普遍認為新核能在2030年前後可能會有關鍵技術，若順利台灣可討論適度引進，但此前傳統核能無法解決缺電問題；若新核能可幫全人類解決問題，政府不會置外於新技術。

三三會昨日舉行7月例會，理事長林伯豐建議政府應將能源穩定供應、電價合理、減排成功當作三大重點，立法院應盡速完成核管法修法，讓核電廠得以延役，另也應新建SMR小型核電廠，解決缺電問題。

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