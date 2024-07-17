快訊

北市又停電！內湖3千多戶陷漆黑 台電調查原因出爐

多名台商遭爆「受困電梯」！消防派3車救援 亞洲台灣商會回應了

舒華、柯震東傳熱戀中？(G)I-DLE經紀公司罕見發文回應

能源轉型關鍵 經濟部法務部聯手防制綠能犯罪

中央社／ 台北17日電

台灣正值能源轉型關鍵期，台電今天舉辦綠能發展企業誠信座談會，邀集經濟部法務部與雙北地方檢察署等單位跨域交流綠能犯罪、揭弊者保護等議題，盼聯手防制綠能犯罪，促進產業永續發展。

台電今天舉辦「電力ESG 綠能展新機」企業誠信座談會，由台電董事長曾文生主持開場，經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙及綠能產業發展相關單位、企業代表與會。

台泥副總經理暨永續長葉毓君分享台泥綠能轉型與永續發展經驗，台北、新北地方檢察署檢察官則說明如何防制綠能犯罪、破解綠能發展圖利與便民之差，並由法務部廉政署介紹揭弊者保護制度。

後續並針對綠能永續發展主題舉行綜合交流座談，由台電副總經理王振勇主持，與經濟部、法務部、金管會及士林地檢署代表與談討論。

台電表示，經濟部為提供企業協調溝通有效管道，自2022年成立「企業服務廉政平台」，台電作為推動機關之一，此次舉辦座談，是希望透過跨域交流了解企業廠商參與綠能發展過程中遭遇問題困境及所需協助，藉以推動簡政便民措施、提升行政作業效能，共同防制綠能犯罪，促進產業與企業永續發展和經營。

台電 法務部 經濟部 綠能

延伸閱讀

何佩珊：長線布局解台電缺工 郭智輝：感謝建議

想引進移工穩供電 勞長給台電2建議「恐怕不是半年內可解決」

鄭文燦案監聽譯文外流？鄭銘謙：桃園地檢署分案了解

鄭文燦案監聽譯文流出 鄭銘謙：桃檢已分案了解

相關新聞

川普稱「台灣搶走美國晶片生意」震驚各界 國科會吳誠文回應了

前美國總統川普稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，對此，國科會主委吳誠文17日在國科會委員會會後記者會上表示，台灣科技...

8.6萬失聯移工…越南逃逸「集團化」最嚴重 勞長：將跟來源國協商

勞動部長何佩珊今同時上YahooTV「齊有此理」、CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目，針對8.6萬名的失聯移工，何佩...

獨／日駐台代表 ：若川普勝選 增加亞洲地區不確定性

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（KATAYAMA Kazuyuki）今日被問及對美國總統大選問題，他指出，若美國...

台電包商缺工引移工？勞長籲先從國內找 郭智輝：盡量解決人力荒

經濟部長郭智輝日前表示，台電第一線人力不足，需要引進外籍移工，以加速改善跳電狀況，勞動部長何佩珊17日表示，應該先從國內...

NCC網路傳播政策白皮書出爐 短中長期方案推動三律共管

NCC（國家通訊傳播委員會）今天公布網際網路傳播政策白皮書初稿，希望結合多方利害關係人推動網路治理，強化網際網路平台責任...

三立入股中嘉案…上層股東更動投資人名單 遭NCC開罰30萬

三立入股中嘉案，因不符合規定，NCC（國家通訊傳播委員會）先前已要求中嘉上層股東泓順投資必須提報新的投資人名單，泓順雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。