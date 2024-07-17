能源轉型關鍵 經濟部法務部聯手防制綠能犯罪

台灣正值能源轉型關鍵期，台電今天舉辦綠能發展企業誠信座談會，邀集經濟部、法務部與雙北地方檢察署等單位跨域交流綠能犯罪、揭弊者保護等議題，盼聯手防制綠能犯罪，促進產業永續發展。

台電今天舉辦「電力ESG 綠能展新機」企業誠信座談會，由台電董事長曾文生主持開場，經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙及綠能產業發展相關單位、企業代表與會。

台泥副總經理暨永續長葉毓君分享台泥綠能轉型與永續發展經驗，台北、新北地方檢察署檢察官則說明如何防制綠能犯罪、破解綠能發展圖利與便民之差，並由法務部廉政署介紹揭弊者保護制度。

後續並針對綠能永續發展主題舉行綜合交流座談，由台電副總經理王振勇主持，與經濟部、法務部、金管會及士林地檢署代表與談討論。

台電表示，經濟部為提供企業協調溝通有效管道，自2022年成立「企業服務廉政平台」，台電作為推動機關之一，此次舉辦座談，是希望透過跨域交流了解企業廠商參與綠能發展過程中遭遇問題困境及所需協助，藉以推動簡政便民措施、提升行政作業效能，共同防制綠能犯罪，促進產業與企業永續發展和經營。