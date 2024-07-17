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國科會運動科技不只助奪牌 添台灣特色研究進香扛轎

中央社／ 台北17日電

棒球國手出身的國科會主委吳誠文今天首度主持委員會議，國科會提報「運動科技研究推動成果」助攻郭婞淳等多位國手在奧運奪牌，並宣布未來將推動台灣特色運動生態系，比如白沙屯媽祖徒步進香，在扛轎能力、信徒長距離步行方面，有無運動科技可協助之處。

國科會今天召開第11次委員會議，國科會提報「運動科技研究推動成果」，呈現現階段成果及邁向全面運動社會的規劃。

吳誠文在會後記者會表示，運動可當作國民文化的重要元素，未來將以「精準運動科學研究專案計畫」結合運動與科技的基礎，促進健康國民、健康文化、健康產業，達成「健康台灣」願景。

國科會人文及社會科學研究發展處長蘇碩斌指出，政府先前為支持奧運選手，107年11月起推動「精準運動科學研究專案計畫」，第1期專案計畫、即107年至111年，共補助8個研究團隊，並以台灣較具優勢且具發展潛力的5個運動項目，包含棒球、羽球、桌球、舉重及自行車為研究標的，成功開發無線足壓鞋墊、KarmaZone電子好球帶、桌球智能球拍及戰術分析系統等。

蘇碩斌說明，第2期專案計畫、即112年至115年，則希望擴展族群，以全民需求為主，補助12個研究團隊，涵蓋足球、體操、棒球、拳擊、游泳、羽球、排球、桌球、鐵人三項和舉重等10個運動項目，發展新技術、新應用及新商業模式，盼帶動運動科技產業及全民健康。

蘇碩斌舉例計畫研究成果，國立清華大學教授馬席彬團隊研發的「擊球運動器材擊球點位置偵測方法及裝置」，已獲得美國及台灣專利；包含開發可精準量測球棒甜蜜點及球棒擊球位置的感測系統，以及可自動化和精準控制球速、落球點及球種的智慧發球機等。

蘇碩斌指出，其他計畫研究成果也助攻郭婞淳、戴資穎、林昀儒、鄭怡靜、陳柏諺、王冠閎、陳念琴和唐嘉鴻等國手，在奧運等國際賽場取得佳績，是全民的驕傲。

展望未來，蘇碩斌表示，國科會目標發展具有台灣特色、價值的運動文化，比如白沙屯媽祖徒步進香，在扛轎能力、信徒長距離步行方面，有無運動科技可以協助之處。

國手 國科會 運動

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