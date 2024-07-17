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台電包商缺工引移工？勞長籲先從國內找 郭智輝：盡量解決人力荒

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電包商喊缺工，影響配電線路檢修進度，勞動部認為台電包商缺工應先從國內找人，經濟部長郭智輝表示，會盡量設法解決缺工問題。圖／聯合報系資料照
台電包商喊缺工，影響配電線路檢修進度，勞動部認為台電包商缺工應先從國內找人，經濟部長郭智輝表示，會盡量設法解決缺工問題。圖／聯合報系資料照

經濟部郭智輝日前表示，台電第一線人力不足，需要引進外籍移工，以加速改善跳電狀況，勞動部何佩珊17日表示，應該先從國內找人才，國營事人力布局應做長線思考，郭智輝晚間出席活動受訪時回應，謝謝何部長建議。

郭智輝17日晚間陪同行政院長卓榮泰出席「亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴」前，接受媒體採訪時表示，台電改善供電妥善率缺少的人力，屬於外包員工，會盡量設法幫台電外包商解決缺工。

郭智輝表示，這些維修工作比較辛苦，也比較業，何部長的意思是與引進外籍勞工要經過訓練再幫助他考照，所花時間會比較長，建議從國內找人比較快，。

另外，三三會理事長林伯豐今天再度呼籲立法院應儘快修法讓核電廠可以延役，並新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題，郭智輝對此表示，經濟部是執行單位，經濟部尊重國會的決定，並在法律架構下工作，謝謝大家的建議。

何佩珊 勞動部 台電 經濟部 郭智輝

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