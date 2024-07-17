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川普稱「台灣搶走美國晶片生意」震驚各界 國科會吳誠文回應了

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川普稱「台灣搶走美國晶片生意」震驚各界 國科會吳誠文回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者季相儒／攝影
國科會主委吳誠文。記者季相儒／攝影

美國總統川普稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，對此，國科會主委吳誠文17日在國科會委員會會後記者會上表示，台灣科技實力已與美、日、歐盟等形成良好國際夥伴關係，不會輕易被破壞掉。

川普發言，震驚海內外。吳誠文表示，台灣要謹慎應對，國際政治及地緣政治都會對我國產業有所影響。他認為，現在美國總統競選期間，很多政治語言，最後也不一定會成為事實。

他相信，台灣只要堅守民主自由社會的價值，台灣就不孤單，也不是一個人的意見就可以將台灣摒除在民主自由陣營。他並說，台灣科技實力已形成良好國際夥伴關係，美國、日本、歐盟等皆是如此，不會輕易被破壞掉。

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