國科會委員會 彭双浪盼促AI應用、童子賢提多元能源

國科會今天召開第11次委員會議，主委吳誠文會後轉述，台灣力拚成為世界AI之島，來自業界的委員彭双浪關心，台灣硬體已具優勢，科技預算應導引到應用端系統、軟體；童子賢則認為，淨零科技要加把勁，施政上也要有多元化的能源探討。

國科會今天召開第11次委員會議，國科會提報「運動科技研究推動成果」，呈現現階段成果及邁向全面運動社會的規劃；會中並審議「114年度政府科技預算先期規劃」，同意匡列一般科技預算新台幣1467億元，加計前瞻特別預算129億元，總額達1596億元，創新高。

吳誠文在會後記者會，轉述友達光電董事長彭双浪、和碩董事長童子賢等2位產業界委員，對於AI、能源等議題的觀點。

吳誠文表示，2位業界委員均提供很好的建議，其中，彭双浪提到現在台灣硬體產業發展得很好，缺乏的其實是應用端系統，因此一定要把科技預算導引到這部分；吳誠文說，國科會現在就是朝此方向布局。

他表示，國科會在編列預算時，也是希望引導學界、產業界開發自己的AI系統軟體，加上既有硬體優勢，支撐起台灣的自主創新研究，進而創造台灣內需市場。

吳誠文坦言，過去台灣政府投資、鼓勵新創，確實也有不少年輕人投入新創，但團隊形成以後，多數最後就消失了，少數成功者則出走海外，背後反映的正是因為台灣產業目前為止還是以硬體代工為主，導致新創相對較難在台灣生存。

吳誠文進一步表示，科技預算中，部分就是要輔導、創造AI系統應用的市場，由政府促進內需的量，「這種量，其實台灣不小」，有量之後，廠商就會願意投資，政府也會協助將品牌建立起來，8月宣布相關規劃。

同時，吳誠文提到，童子賢期待台灣在淨零科技上「一定要加把勁」，為減少碳排、推動淨零轉型，很多科技預算需要增加，「他的建議讓我們有了信心」，未來淨零科技預算，包含相關基礎研究、產業發展所需經費，絕對繼續成長。

吳誠文指出，童子賢也關心政府在施政上，能有多元化的能源探討，包含地熱等；至於技術面，碳捕捉等領域也很重要。

此外，美國前總統川普（Donald Trump）日前接受媒體專訪時，稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，媒體今天關切吳誠文對此看法。

吳誠文說，國際地緣政治情勢、貿易等議題，台灣政府一定會審慎應對，美國大選期間會出現一些政治語言，最後也不見得成真；台灣只要維持自由民主價值，就不會孤單，或因為一個人的意見，就被排除在民主陣營之外。

他強調，以台灣科技業的實力，可以與全世界自由民主國家形成非常好的夥伴關係，很多國家也需要台灣的協助，才能夠發展其自身產業，不論是與美國、日本、歐盟的夥伴關係，都會長長久久、不會輕易被破壞。