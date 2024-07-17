網路傳播政策白皮書出爐 促網媒成立自律組織

NCC今天公布網際網路傳播政策白皮書初稿，提出短期與中長期方案，短期優先推動產業自律，包含網路傳播研究調查與國際合作等；中長期擬強化他律及法律的三律共管，盼促成網路新聞業者成立自律組織。

因應網路快速發展，2022年8月27日修正施行的國家通訊傳播委員會組織法第3條，增訂NCC掌理網際網路傳播政策與法令、網際網路內容分級制度事項，並協調各部會依其權責處理非法內容機制。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布網際網路傳播政策白皮書初稿。NCC指出，希望透過公開網際網路傳播政策白皮書初稿徵詢意見，以利跟外界討論，預計對外徵詢意見90天。

NCC指出，網際網路傳播政策白皮書初稿揭示3大願景，包括保障言論自由、維護使用者權益與建立安全可信賴環境，也說明公眾參與、透明治理、權利救濟及公私協力等4大理念；希望達到透過對話共識治理模式、促進網路平台業者自律、協力部會守護網路秩序、掌握網際網路傳播趨勢及提升公民網路傳播素養等5大目標。

為實現網際網路傳播施政願景，NCC指出，具體方案分短期與中長期兩階段訂定。短期以推動產業自律為優先，具體事項包括網際網路傳播研究與調查、國際合作、素養培力計畫、與相關部會合作，實踐多方利害關係人治理模式等行動方案。

中長期則規劃強化他律及法律之三律共管，具體措施如推動第三方共治機制，促成網路新聞業者成立自律組織，制定共識的網路新聞倫理自律公約，同時呼籲國際合作，以應對跨境流通和全球性的網際網路挑戰。

NCC官員說明，網路世界不是過去高強度的納管概念，產業自律部分，主要是要看個案牽涉哪些產業，像是如果處理兒少性影像，可能牽涉社群媒體、電信業等，若是網路新聞報導被害者個資案件，那可能牽涉的業者就是網路新聞媒體等。

針對中長期方案，NCC官員說，現行報業、廣電相關的產業公會有自律機制，希望這類自律機制也可以在網路新聞媒體運作，網路新聞媒體除了電視台、雜誌、報社等新聞會放在網站之外，也有不少網路原生媒體，這部分希望業者成立自律組織，但並非強制性，後續將採取盡量溝通與鼓勵方式。