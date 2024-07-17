彭啓明關注熱固性複材 盼達資源循環零廢棄目標

經濟部產業發展署主辦低碳足跡熱固性複材商機論壇，環境部長彭啓明今天在會中表示，他長期關注熱固性複合性材料，未來希望借重業界智慧，一起達到資源循環零廢棄目標。

低碳足跡熱固性複材商機論壇今天在上緯集團產業創新園舉辦，產官學界齊聚一堂，共同探討低碳足跡熱固性複合材料的市場前景、技術創新與應用。

彭啓明致詞時說，他長期關注風機葉片發展，以及熱固性複合性材料未來廢棄後的回收處理，並非每一件垃圾最後只能丟棄燃燒，希望借重業界智慧，一起努力形成產業鏈，達到資源循環零廢棄目標。

此外，上緯國際投資控股股份有限公司在論壇上宣布組建「可回收低碳循環經濟聯盟」，串聯綠色供應鏈、共同爭取複材回收碳權等，由聯盟成員透過共享技術、共享資源，達到共創商機。