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台灣進入電廠除役高峰期 卓揆：對新核能態度開放

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對能源議題，行政院長卓榮泰17日再度重申，2023年至2025年是電廠除役的高峰期，即便核三廠延役，也解決不了三、五年內的缺電問題，政府盼相關電廠如期發展並增加綠能，但對未來新核能技術仍採開放態度。

卓榮泰今日上午偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵出席媒體茶敘。各界關注，近日台灣不時傳出跳電事件，若政府有意引進資金投資台灣，是否能同步確保供電穩定。

卓榮泰指出，穩定供電是政府的責任，且民生產業用電必須充裕，當前台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑。他說，核三廠除役後，就算修法或汰換設備，未來三年半到五年仍無法使用，政府寄望相關電廠如期興建，以及發展多元綠能。

卓榮泰說明，2023年至2025年是電廠除役的高峰期，政院要求台電如期如質完成新機組，目前工程上沒有太大延誤，譬如三接工程明年5月可以供電，四接部分則會持續取得各界共識。因此，2030年前，台灣供電還有200萬瓩的餘裕，但過去評估時還未進入AI、高端科技時代，當前用電需求雖然增加，但仍在範圍內，他已要求台電向外界清楚說明。

至於外界關心的核電議題，卓榮泰說明，核能分為傳統核能和未來新核能，核三廠就算延役，透過傳統核能也解決不了未來三至五年的缺電問題，政府會持續展綠、增氣、減煤。不過，他也強調，政府對未來新核能採取開放態度，如果沒有核安、核廢料的問題，且各國都能接受，新核能就有任何可能。

卓榮泰說，普遍認為新核能在2030年前後可能會有關鍵技術，若順利，台灣可以討論是否適度引進，但此前傳統核能無法解決缺電問題；若新核能可以幫全人類解決問題，政府不會置外於新技術，但目前還是先努力開發新能源。

供電 卓榮泰 核能 綠能

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