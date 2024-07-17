企業迎接數位轉型浪潮 商研院開課培養數據分析高手

商研院17日表示，第11梯次「商業大數據分析人才養成班」自即日起開放報名，符合參訓資格者勞動部將補助學費，每月另享學習獎勵金8,000元。

商研院指出，台灣企業迎接數位轉型浪潮，對數據分析工具和科技的依賴大幅增加，「數據為首」已成為未來成長的關鍵職務。

商研院還提到，近年來，企業對「商業數據分析」專業人才的需求激增，成為新增職缺數最多的領域之一，尤其是在零售、金融和科技行業需求最為迫切。隨著商業數據分析從開發階段轉向實際應用階段，以往需要技術人員處理的任務，現在已能由非技術人員獨立完成。未來，企業的成功將取決於其能否充分利用數據優勢，快速反應並即時應用於營運和服務，以創造競爭優勢。

商研院表示，「商業大數據分析人才養成班」課程針對新手設計，從Excel、Power BI、GA到Python全程實作，並帶入物件導向程式設計與Django網站框架，輔以商務上的範例帶功能，由淺入深，完整涵蓋了從零基礎到進階程度的內容。為讓學員在學習與就業上更有自信，更安排了輔導考照的內容，最多可以取得八張證照。完成本課程後，將具備資料擷取、管理、與分析等能力，培養學員具備轉換跑道、從事大量資料處理相關行業之能力。

此外，課程所安排的內容皆依照企業對大數據分析人才之用人需求所規劃，結訓學員就業率達88%以上，大學學歷之平均薪資亦超過39K，顯示本課程受訓完的學員符合企業的用人需求。

「商業大數據分析人才養成班」課程日期為8月26日至11月28日，周一至周五，受訓名額有限，敬請提早報名，以免向隅，並將於7月30日舉辦課程說明會。