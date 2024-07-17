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台南綠電再衝高 6月底前備案裝置容量已逾4.3GW

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局表示，善用日照長的優勢推動能源轉型，同時進行案場查核，讓光電資訊透明化，可滿足綠能需求。圖／台南市經發局提供
台南市經發局表示，善用日照長的優勢推動能源轉型，同時進行案場查核，讓光電資訊透明化，可滿足綠能需求。圖／台南市經發局提供

台南市政府經濟發展局今天發表上半年度成果與展望，針對備受矚目的綠電，局長林榮川說，配合2050淨零轉型目標，台南市善用日照長的優勢，因地制宜漸進推動五大屋頂型及五大地面型項目，至今年6月底備案裝置容量已逾4.3GW，可供近159.7萬戶年家庭用電，遠超過本市現有73萬戶，年減碳量將近281.9萬噸，相當8666座台南公園減碳量。

林榮川也強調，為營造再生能源的正面形象，依「台南市太陽光電設施設置監督管理辦法」辦理地面型太陽光電裝置查核作業，截至6月底已完成40處案場查核，確保光電的施工品質與職業安全要求，並讓光電資訊透明化，有助大眾對綠能的信任與支持，讓台南成為能源轉型的標竿城市，賦予古都綠色城市的新意象。

另配合納管工廠改善及輔導企業溫室氣體減量政策，經發局委託輔導團輔導25家用電大戶節能減碳計畫，並成立單一窗口聯合審查及推動線上申辦系統，協助納管工廠業者改善而早日合法化；今年4月獲中央核定補助「安定區嘉同里廢汙水排放建設計畫」，有助區域的農工永續共存。

截至今年6月底，南市工廠登記總家數9567家，近5年穩定成長(年平均約50家)；未登記工廠輔導，納管2734家(審查率98.74%)、改善計畫939家(審查率40.11%)、現階段已核准917家特定工廠，下半年將持續積極輔導業者提出工廠改善計畫、實質改善取得特定工廠登記、提出用地變更計畫，最終取得合法一般工廠登記，邁向永續經營目標。

受惠於全球供應鏈版圖重組、台商回流等因素，「南漂」潮流讓產業用地更為迫切。台南市七股科技科工業區，已於今年上半年二次公告出售土地，將持續採分區施工、廠商同步建廠的策略加速開發；溪北柳科三期，預計今年7月底前提可行性規畫送經濟部審查；沙崙健康園區預計今年7月底前提送環評審查。溪北、溪南產業園區的同步推動，搭配工業區立體化發展，讓本市工業用地可更多元化而滿足各類廠商建廠之需。

經發局表示，市長黃偉哲上任以來，投資新增1561件，創造投資額2083億元，年產值3040億元，帶動4萬9635個就業機會，每月主持召開投資會報，協助企業解決各項投資問題，其中尤以高科技產業的招商成果最為斐然，例舉如台灣創浦、台灣先藝(ASM)、台灣艾司摩爾(ASML)、東京威力科創等大廠均投資台南。

南科以外的另一經濟成長引擎─沙崙智慧綠能科學城，已吸引140家廠商進駐並創造1940個就業機會，未來將成立AI新創園區及協助推動AI生態園區。高科技產業鏈的完整化與群聚效應，讓文化古都儼然已脫胎成為全球科技重鎮。

局長林榮川表示，近來人工智慧(AI)熱議，各縣市無不展示自身優勢，爭取AI研發或算力中心投資，但唯將所有關連產業均能同步快速發展且相互依存，同時生活機能也能提升，才能產生資源整合的創價效應，讓產業真正紮根及深耕，造福最多人。

台南市政府經濟發展局今天發表上半年度成果與未來展望。圖／台南市經發局提供
台南市政府經濟發展局今天發表上半年度成果與未來展望。圖／台南市經發局提供

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