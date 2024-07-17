快訊

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

泓順投資找買家買中嘉「股權變動太大」 NCC先開罰30萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

中嘉集團違反交易附負擔條款相關規定，國家通訊傳播委員會（NCC）先前要求中嘉數位上層的泓順投資公司應針對爭議股權交易，在今年5月31日前向NCC陳報受讓對象並取得NCC同意，不過泓順投資近期表示仍將「部分更動」提報投資人名單，因未能依期限履行負擔，NCC今天依照行政執行法第30條第1項規定，課泓順投資30萬元怠金，要求泓順投資應於7月31日前提出有意受讓其爭議股權之投資人名單，並備齊投資意向書及切結書等相關必要文件後重新向NCC提出申請，仍規定要在8月31日前完成相關爭議股權交割程序。

NCC說明，泓順投資在5月23日來函申報投資人名單，也經過NCC許可。但泓順投資近日表示希望更動部分投資人名單，NCC比對後發現，除原有部分投資人名單與持股數不變外，另有多位投資人分別增減持股數，亦有投資人退出或新加入等情形，新舊名單容有相當差異，提報之認股總數未足原承諾之15%中嘉數位股權，明顯違反NCC於113年2月附負擔規定，爰依行政執行法第30條第1項規定處該公司30萬元怠金，並規定泓順投資應於7月31日前向NCC申報有意受讓投資人名單，備齊投資意向書及切結書等相關必要文件後，確實於8月31日前完成相關股權交割程序。

NCC表示將查核中嘉案相關進度，如果泓順無法履行附負擔，將依行政執行法及有線廣播電視法等相關規定查處，以維護有線電視市場秩序與健全發展環境。

NCC 中嘉案

延伸閱讀

運輸業非碳費徵收對象 環境部：應無漲票價壓力

立院修法 洗錢可關10年、幣商須登記納管

洗錢防制法修正三讀 幣商須登記納管違者最重關2年

淡水警開萬安演習協調會 人車管制籲民眾配合

相關新聞

8.6萬失聯移工…越南逃逸「集團化」最嚴重 勞長：將跟來源國協商

勞動部長何佩珊今同時上YahooTV「齊有此理」、CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目，針對8.6萬名的失聯移工，何佩...

獨／日駐台代表 ：若川普勝選 增加亞洲地區不確定性

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（KATAYAMA Kazuyuki）今日被問及對美國總統大選問題，他指出，若美國...

川普若當選美國總統 吳東亮：大家擔心保護主義再起

外界憂心，美國共和黨總統候選人川普若贏得今年總統大選，恐怕對全球經濟帶來衝擊，對此，工商協進會理事長吳東亮17日指出，「...

想引進移工穩供電 勞長給台電2建議「恐怕不是半年內可解決」

經濟部長郭智輝日前拋出，為加強民生用電的妥善率，擬讓台電引進移工解決人力缺口問題。勞動部長何佩珊今接受YahooTV「齊...

企業迎接數位轉型浪潮 商研院開課培養數據分析高手

商研院17日表示，第11梯次「商業大數據分析人才養成班」自即日起開放報名，符合參訓資格者勞動部將補助學費，每月另享學習獎...

經發會將召開 吳東亮：工商界共通議題是ESG「尤其是碳、電」

行政院即將首度召開「經濟發展委員會」，對此，工商協進會理事長吳東亮17日指出，工商協進會對政府一直有很多建言，而工商界現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。