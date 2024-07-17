泓順投資找買家買中嘉「股權變動太大」 NCC先開罰30萬元

中嘉集團違反交易附負擔條款相關規定，國家通訊傳播委員會（NCC）先前要求中嘉數位上層的泓順投資公司應針對爭議股權交易，在今年5月31日前向NCC陳報受讓對象並取得NCC同意，不過泓順投資近期表示仍將「部分更動」提報投資人名單，因未能依期限履行負擔，NCC今天依照行政執行法第30條第1項規定，課泓順投資30萬元怠金，要求泓順投資應於7月31日前提出有意受讓其爭議股權之投資人名單，並備齊投資意向書及切結書等相關必要文件後重新向NCC提出申請，仍規定要在8月31日前完成相關爭議股權交割程序。

NCC說明，泓順投資在5月23日來函申報投資人名單，也經過NCC許可。但泓順投資近日表示希望更動部分投資人名單，NCC比對後發現，除原有部分投資人名單與持股數不變外，另有多位投資人分別增減持股數，亦有投資人退出或新加入等情形，新舊名單容有相當差異，提報之認股總數未足原承諾之15%中嘉數位股權，明顯違反NCC於113年2月附負擔規定，爰依行政執行法第30條第1項規定處該公司30萬元怠金，並規定泓順投資應於7月31日前向NCC申報有意受讓投資人名單，備齊投資意向書及切結書等相關必要文件後，確實於8月31日前完成相關股權交割程序。

NCC表示將查核中嘉案相關進度，如果泓順無法履行附負擔，將依行政執行法及有線廣播電視法等相關規定查處，以維護有線電視市場秩序與健全發展環境。