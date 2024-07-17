被列為經發會顧問 吳東亮：看報才知道

行政院明天將開首場行政院經濟發展委員會會議，工商協進會理事長吳東亮表示，是今早看報才知道自己在民間顧問名單中，但會傳達工商界的聲音。對於明日會議的方向，他則說，據他了解，開會時間是在8月，明日只是政府自己的會議。

工商協進會今舉行公亮紀念講座，邀請宏碁集團董事長陳俊聖進行專題演講。吳東亮會前受訪被問及對於經發會是否有目標時表示，顧問是榮譽職，同時也是代表工商界，能夠有管道向政府傳達意見與溝通、建言，這是很好的事情。

三三會理事長林伯豐認為，經發會的產業代表只有三分之一，應該要超過半數，才能真正代表民間企業的聲音，吳東亮表示，目前還不太了解組織型態，被列為顧問也是今天看報才知道，但工總、商總、工商協進會都在其中，應該具有一定的代表性。

吳東亮也說，工商界共通的議題聚焦在ESG、碳、電力的問題，過去大家也都講了很多，一直以來工商協進會也都有很多建言，接下來也會先會整理一些資料。

而美國總統候選人川普有望再次當選，吳東亮認為，若川普當選，外界會擔心保護主義是否又抬頭、關稅大戰重啟，以及降息時機點會否往後延，這些都是要密切關注的。