聽新聞
test
0:00 / 0:00
被列為經發會顧問 吳東亮：看報才知道
行政院明天將開首場行政院經濟發展委員會會議，工商協進會理事長吳東亮表示，是今早看報才知道自己在民間顧問名單中，但會傳達工商界的聲音。對於明日會議的方向，他則說，據他了解，開會時間是在8月，明日只是政府自己的會議。
工商協進會今舉行公亮紀念講座，邀請宏碁集團董事長陳俊聖進行專題演講。吳東亮會前受訪被問及對於經發會是否有目標時表示，顧問是榮譽職，同時也是代表工商界，能夠有管道向政府傳達意見與溝通、建言，這是很好的事情。
三三會理事長林伯豐認為，經發會的產業代表只有三分之一，應該要超過半數，才能真正代表民間企業的聲音，吳東亮表示，目前還不太了解組織型態，被列為顧問也是今天看報才知道，但工總、商總、工商協進會都在其中，應該具有一定的代表性。
吳東亮也說，工商界共通的議題聚焦在ESG、碳、電力的問題，過去大家也都講了很多，一直以來工商協進會也都有很多建言，接下來也會先會整理一些資料。
而美國總統候選人川普有望再次當選，吳東亮認為，若川普當選，外界會擔心保護主義是否又抬頭、關稅大戰重啟，以及降息時機點會否往後延，這些都是要密切關注的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言