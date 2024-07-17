獨／日駐台代表 ：若川普勝選 增加亞洲地區不確定性

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（KATAYAMA Kazuyuki）今日被問及對美國總統大選問題，他指出，若美國總統由共和黨候選人川普勝選，對亞洲和中國政策動向難以預期，「會提升亞洲地區的不確定性」，但目前華盛頓對中國的觀點日趨嚴格，因此無論民主黨或共和黨，對中國大陸態度同樣嚴峻，這已經是跨黨派的觀點，預期在「戰略競爭」問題上，美中關係不會改變。

片山和之今出席三三企業交流會七月例會並進行演講，三三會理事長林伯豐今日指出，「片山代表上任半年來，在深化日台友誼，受到各界的肯定，三三會和日本台灣交流協會未來要深化交流合作，加強台日企業經貿互動。」

片山和之在演講會後，被問及如何看川普可能當選、以及未來國際外交策略？他回應，許多人對川普當選都有其看法，有些人認為川普是生意人，也許和中國大陸可如同做生意，在「生意上好好談一談」，但也有人認為美中仍處於競爭關係，川普可能延續拜登政策。但就他個人觀察，「美中在『戰略競爭』關係上，即使川普當選，也不會有所變化。」

他說，無論由誰勝選，「都是由美國國民選出來的總統，對日本、對台灣都是重要的兩國關係，無論誰當選，都需要培養良好的台美關係、日美關係。」

片山和之並以經濟、文化、政治安全議題三層面，觀察台灣、中國大陸與美國關係。他說，經濟面部分，因為涉及雙方國家利益，一向講求「雙贏」，因此無論台灣和中國大陸的兩岸關係，或是日本和中國大陸的關係，都相當重要，針對全球議題如氣候變遷、環境能源、衛生保健，國家之間應該透過合作，共同加以解決。

在文化交流面上，片山和之說，各國彼此都必須理解對方國家與人民的想法，以此為基礎進行交流，「若國與國關係不好，民間交流和相互理解將更重要」，他說，就像中國大陸有14億人口，是日本的鄰居，他一直鼓勵中日雙方仍應持續互相理解。

在政治與安全層面，「這部分非常遺憾，」他說，因為「我們和中國在民主、自由、法治上的基本觀念不一樣」，以目前中美存在戰略性競爭關係，且中國的制度與自由民主陣營是不同系統，預期「未來應會存續長期對抗關係，若中國的社會體制持續存續現況，我對美中關係不太樂觀」。

基於這樣的背景下，他呼籲無論台灣、日本或美國，在外交上，都必須「正確理解對方的意圖，不要產生誤解，也要有意志力去防禦對方出現的冒險行為」，他感嘆在政治安全保障議題上，「應該沒有短期解方」。

但綜觀國際關係歷史，他說，自己也曾看過中國大陸發生難以想像的變化，「在無法預測的未來，也可能出現較好的變化」，無論如何，「要抑制冒險行為發生，這樣的努力是必須的，」他說。

行政院長卓榮泰上任之初曾與片山和之會面，卓榮泰當時表示，台灣國際處境艱難，希望日本能給台灣更多協助，幫忙台灣參與國際組織，例如「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，讓台灣可以在國際上為自己發聲，並為世界盡一份責任與心力。

片山和之當時說，520賴清德總統就職當日，約有170名日本人參與相關就職活動，其中包括31名日本國會議員，顯示日本相當重視對台關係。