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三三會林伯豐：立院應修法讓核電廠延役、建小型核電廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會理事長林伯豐17日主持每月例會，針對基本薪資調漲、核三廠除役、以及碳費課徵等三大議題提出建言。針對核電問題，林伯豐倡議，立法院應盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役及新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題。

針對近日討論的基本薪資調漲議題，林伯豐表示，政府已連續八年調漲基本工資，月薪調漲幅度約37.3%；時薪調漲幅度約52.5%。根據主計總處最新發布，2024年1至6月CPI為2.42%、2024年經濟成長率為3.94%，所以2025年最低工資有可能會調升。

他指出，基本工資調漲後，增加的用人成本，包括員工的薪資，以及勞保、健保等七類跟基本薪資綁定的「法定勞動成本」，這些法定成本約占人事成本的20％，這是企業一筆龐大的負擔。林伯豐對此提出幾項建議：

首先，2025年基本工資調幅不宜超過3％，林伯豐認為，最低工資審議會研究小組，應增加工商業界代表、針對基本工資調漲後對產業別影響及月薪、時薪之間的影響，進行研究，以提供最低工資審議會作為參考。

其次，基本薪資的調漲，不能過快、過高，否則台灣恐陷鄰近韓國青年失業率飆升至6%，物價高漲至3%的苦果；第三，應評估研究時薪與月薪脫鉤，以及本國員工與外籍勞工脫鉤的可行性；最後，他也呼籲政府對持續加薪分紅的企業給予獎勵補助。

針對核三廠將除役的議題，林伯豐表示，7月24日核三廠一號機將除役，台灣將出現95.1萬瓩、約3.1%的供電缺口。台灣核電占比將由2023年的6.31％，降為3.2％。由於再生能源及燃氣機組建置落後，將產生缺電的風險，以燃煤電廠來補充電力，將造成碳排增加，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

林伯豐期盼，立法院能盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役及新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題。

針對碳費徵收的議題，林伯豐也指出，2025年基本工資如果調漲，碳費也要開徵，將造成企業成本大增，建議碳費課徵標準應將CPI納入考量，初期應不超過新台幣100元，以避免造成綠色通膨。另在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討取消貨物稅。

林伯豐 核電廠

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