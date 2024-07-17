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勞保財務問題 何佩珊重申撥補也是改革

中央社／ 台北17日電

外界關注勞保基金財務問題，勞動部長何佩珊今天強調，外界不應有砍年金才是改革的迷思，政府2020年開始撥補健全勞保財務，「這就是政府決心」。

根據勞保精算報告，勞保基金潛藏破產危機，但由於政府撥補及近年的勞動基金投資績效佳，破產年限從原本2026年延後至2028年。

何佩珊今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問時再度強調，「政府撥補也是改革」。

何佩珊指出，政府2017年曾試圖推動勞保年改，但發現付出的社會成本太大，因此政府從2020年開始撥補，外界不應有迷思，「不要以爲砍年金才是改革」，明年政府還會撥補新台幣1300億，「這就是政府決心」。

黃光芹追問，勞保不改革，軍公教會有相對剝奪感，「為什麼只針對軍公教」，認為政府不敢對廣大勞工動刀。

何佩珊則說，「勞工確實領的比較低」，勞保未來多數人老年生活每個月只能領新台幣1.8萬元，雖然可以體會軍公教族群的感受，但軍公教族群在公保年金上面，政府20年來也撥補了4300億元，且即便年改後也還是繼續撥補。

何佩珊說，勞保是屬於1200多萬人的社會保險，政府在這方面給支持是要協助財務結構改善，勞保是一個政治社會問題，也是政府重要施政議題，政府有責任面對並處理。

何佩珊今天接受yahoo齊有此理專訪時，也提到政府撥補是一個政治承諾，「做不到的話我們就負責」。

何佩珊 財務 軍公教

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