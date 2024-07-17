台電盼引進移工 何佩珊：應長線布局解缺工問題

台電擬引進移工加強供電妥善率，勞動部長何佩珊今天說，勞動部有責任幫產業解決缺工問題，但國公營事業應更有餘裕做長線布局，經濟部應長線思考先從本國技職人力補充人力。

何佩珊在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問，黃光芹詢問台電要聘僱移工議題，何佩珊向經濟部喊話應長線思考。

何佩珊說，勞動部已經和經濟部建立對口，研究該如何解決台電缺工問題，台電如果是因為強化電網韌性建設計畫需要勞工，這本就可以聘請移工來做體力活。

不過，何佩珊說，台電現在需要的是要有一定技術、語言溝通能力以及需要有證照的勞工，這不是引進移工就可以解決的。

何佩珊強調，勞動部有責任幫產業解決缺工問題，但經濟部應該長線思考，如果要聘用這些中階技術人力，即便是引進移工也需要好幾個月時間來培養，可以先與技職學校合作「向下綁人」，鎖定技職人才補充人力。

其次，何佩珊說，如果本國籍勞工找不到，也建議可以使用僑外生，他們已經具備基礎語文能力等，再去考試會容易一點。

何佩珊表示，台電說缺工大約1、2000人，國公營事業面臨缺工問題應該有比較餘裕能力做長線布局，中階技術人力缺乏是長年的結構性問題，建議台電可以長線思考，培養本國籍勞工或鎖定僑外生等，也可以增進台灣技職能力。