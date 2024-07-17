想引進移工穩供電 勞長給台電2建議「恐怕不是半年內可解決」

經濟部長郭智輝日前拋出，為加強民生用電的妥善率，擬讓台電引進移工解決人力缺口問題。勞動部長何佩珊今接受YahooTV「齊有此理」專訪透露，缺工時代，各部會現在都急著向勞動部「要人」，而她建議台電應向下綁人，透過產學合作延攬技職體系人才，另一是改善承攬的低勞動條件處境，才能吸引人才。

何佩珊透露，郭智輝有跟她討論，也笑著說在她擔任行政院副秘書長八年時間，從未聽聞台電有缺工問題，她很肯定郭部長把問題提出來，現在經濟部、勞動部已經建立工作對口，討論此事。

她進一步指，台電耗資5000多億的十年電網計畫，這項工程本身其實就可以引進移工，但僅限基層體力工，而郭智輝提及台電所缺人力是具備一定專業技術，必須考取證照，還要有聽從指令的語文能力的中階技術勞工。

何佩珊說，台灣中階技術人才缺口大，除了少子化因素，也是教改以來技職體系長年被忽略所致，這是嚴重的結構性問題，愈來愈少人就讀技職學校。

她也點出台電缺工的兩項解方，其一是向下綁人，透過產學合作，延攬技職體系人才，勞動部也可從旁協助媒合本國勞工，其二是克服層層外包的承攬文化，改善勞動條件，畢竟缺工年代攬才不易，層層外包的勞動條件相對不好，吸引人才較困難。但何佩珊也提及，這兩種方式都需要耐性，恐怕不是半年內就可解決。

此外，何佩珊說，勞動部也會放寬僑外生就業業別、工作種類限制，包括旅宿業、公車司機、醫院護佐，透過中階技術人力開放，讓僑外生可以留台工作。她也透露，不只經濟部，很多部會都在找勞動部「要人」。