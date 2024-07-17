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川普保護費說 童子賢：以前還講過要炸某國首都

中央社／ 台北17日電

美國前總統川普日前接受媒體專訪時，稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費。和碩董事長童子賢今天表示，無論誰當選美國總統，都需要探討當選者是否依舊了解台灣的重要性，了解台灣目前在全球扮演友善、積極又有貢獻的角色。

川普（Donald Trump）於近日刊出的「彭博商業周刊」專訪中，談及美國經濟與台灣等廣泛議題，並指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付保護費等看法。

對此，童子賢今天出席經濟日報2024創新論壇接受媒體採訪時表示，對於美國的選舉，台灣不宜指指點點，應該尊重別國的社會與民主制度。

童子賢說，至於不同候選人常會有不同行為，以川普為例，「他也講過要去轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信呢」；川普也說過當選後要提高某些國家的關稅、從哪裡撤軍等，都要謹慎觀察。

童子賢認為，無論是美國現任總統拜登（JoeBiden）或川普當選下屆總統，比較需要探討的是當選者是否依舊了解台灣的重要性，了解台灣目前在全球扮演友善、積極又有貢獻的角色。

川普 童子賢 美國經濟

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