影／童子賢出席活動 反核民眾舉牌要求辯論

針對美國前總統川普近日接受專訪時，被問到是否會防衛台灣時稱，台灣拿走美國晶片業務，「台灣應該向美國支付保護費」引起討論。對此和碩董事長童子賢今天出席2024創新論壇活動，接受媒體提問表示，尊重各國的社會跟民主制度，「但他（川普）過去也講過要轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信呢」？

正當童子賢接受訪問時，一位出席2024創新論壇活動的反核團體（拆核四促進會）民眾，在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。