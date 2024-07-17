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影／童子賢出席活動 反核民眾舉牌要求辯論

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
和碩董事長童子賢今天出席2024創新論壇活動，進行專題演講。記者林俊良／攝影
和碩董事長童子賢今天出席2024創新論壇活動，進行專題演講。記者林俊良／攝影

針對美國前總統川普近日接受專訪時，被問到是否會防衛台灣時稱，台灣拿走美國晶片業務，「台灣應該向美國支付保護費」引起討論。對此和碩董事長童子賢今天出席2024創新論壇活動，接受媒體提問表示，尊重各國的社會跟民主制度，「但他（川普）過去也講過要轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信呢」？

正當童子賢接受訪問時，一位出席2024創新論壇活動的反核團體（拆核四促進會）民眾，在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。

身為國家氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢，多次公開表達台灣應將核能列為基載能源選項。若核電廠需要體檢，希望用純粹科學、專業的流程和態度檢驗，遺憾核能議題沒辦法在幾年前發酵及轉彎，但如果不做「就永遠等在那邊」。

正當童子賢接受訪問時，一位出席2024創新論壇活動的反核團體（拆核四促進會）民眾，在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。記者林俊良／攝影
正當童子賢接受訪問時，一位出席2024創新論壇活動的反核團體（拆核四促進會）民眾，在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。記者林俊良／攝影
正當童子賢接受訪問時，出席2024創新論壇活動的反核團體拆核四促進會總幹事楊木火（左）在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。記者林俊良／攝影
正當童子賢接受訪問時，出席2024創新論壇活動的反核團體拆核四促進會總幹事楊木火（左）在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論，結束訪問後童子賢轉身禮貌性的給予回應。記者林俊良／攝影

核電廠 童子賢

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