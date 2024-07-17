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嚴查新青安貸款 卓榮泰喊話建商：別低估政府查察

中央社／ 台北17日電

為解決濫用新青安貸款政策亂象，行政院會日前通過加強貸前審查和貸後管理等優化措施。行政院長卓榮泰今天說，若建商不配合且有嚴重違規行為，行政院不排除會有下一步動作，「不要低估政府查察的能力」。

行政院會日前提出新青安貸款優化措施，包含要求落實貸前審查防止人頭戶、新貸戶簽署自住切結書，且新增每人限貸一次規定，以及加強貸後管理等；同時，財政部昨天也公布新青安貸款查核情形，發現涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。

卓榮泰今天在媒體茶敘時回應媒體提問表示，政府已針對新青安貸款提出加強措施，目前經過盤點，新青安貸款出現轉租和人頭戶違規情形，其中以轉租比例較高，

他說，政府希望維持新青安政策的美意，協助年輕人買房圓夢，將持續嚴格審核，而對於不配合的建商，如有嚴重違規行為，行政院不排除會有下一步動作，希望建商也能夠支持合法為青年創造居住正義。

此外，針對居住正義議題，卓榮泰表示，政府會努力增加社會住宅的量能，除了法規上已經要求土地徵收過程中，直轄市應將其中5%作為社會住宅用地，其餘縣市3%，也會透過獎勵措施，讓政府跟民間一起合建社會住宅。

他說，政府持續所有可以釋放的公共土地，未來也可能透過引進大投資台灣計畫中的資金協助興建住宅，希望短時間內能增加社宅數量。

社會住宅 行政院 青安貸款

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