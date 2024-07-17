輝月集團一碗拉麵、一份湯包在美國餐飲闖出一片天

西雅圖輝月集團創辦人丁懿辰跟姊姊兩個人一起攜手在美國餐飲市場闖出一片天，打造出連鎖拉麵、小籠湯包及珍奶飲品的輝月餐飲集團，年營收約台幣10億元，目前規劃2、3年後要推動IPO，還在評估要回台灣還是美國上市。

丁懿辰分享，要在美國餐飲市場站穩腳步，戰略策略要正確，所以重金延攬連星巴克前區域副總裁加入輝月集團，外國的餐飲高手願意加入團隊，對於輝月未來的發展願望有信心，再加上長期將推動上市之路，未來他們手中技術股權也會跟著水漲船高。

輝月集團在全美目前共有19家拉麵，1間珍奶店、2家逸品湯包，目前每年展店目標為7到10家，期望在全美每一州都能展店，其中，珍奶店目前雖然只有1家店，西方人對於茶文化及珍奶產品的喜好逐漸攀升當中，正在評估要不要開放加盟，如果選擇開放加盟，店的成長數字會翻倍成長。

輝月集團最值得驕傲的一件事，在疫情期間也沒虧錢，因為早在2019年看好外帶、外送商機，一直在著手研究，後來發生疫情，輝月的外送策略發威，再加上輝月的消費是以平價為主軸，在這波通膨壓力下，不只是不受影響，業績還跟著大好。

丁懿辰年輕時的美國夢，讓他23歲當兵後就勇敢選擇赴美依親，一開始連一句完整英文句子都拼不出來，只好從ESL語言學校開始，在美國西雅圖待久了之後發現，西雅圖缺乏道地的亞洲料理，再加上西方人也都很喜歡華人飲食，決定在西雅圖開拉麵店，後來還把很會料理的姊姊一起邀來美國創業，姊姊現在是輝月集團餐點產品的規劃總監。