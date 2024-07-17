影／全國首座...市府主導開發小水力發電啟用 盧秀燕：一滴水三利用

全國首座由縣市政府主導開發完成的小水力發電「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天啟用，台中市長盧秀燕表示，這是地方政府自己建置的全台第一座小水力發電廠，一滴水三利用；環境部長彭啓明說，他很感謝看到台中市府因應氣候變遷的創新積極，希望這種因應成果和治理方式，可以複製推廣到全國。

台中市長盧秀燕表示，這是地方政府自己建置全台灣第一座的小水力發電廠，大甲溪水流有台電發電，再流到下游灌溉用水，這次再利用為小水力發電，一滴水三利用，她說小水力電廠發電量雖非很大，但可售出1000張綠電憑證，以再生能源發電，建置水利發電廠公私合作，台中市政府沒有出錢，民間投資，中市府出地，一舉三得。

盧秀燕表示，台中市府這幾年希望減少燃煤燒氣，台中市府很努力發展光電、水電和風電，台中市公私單位一年綠能發電約26億度電，相當於三分之一台中火力發電廠的電量，她說台中市府會繼續努力往再生能源發展，給市民好的空氣和發電方式。

環境部長彭啟明表示，台中市政府面對氣候變遷時，有各種積極準備，包括對抗熱浪和氣候變遷，他當環境部長後發現台中市有很多因應成果，的確可讓全國各縣市參考表率，今天的小水力電廠更有意義，因應氣候變遷需要能源轉型，其實也不小，如果累計起來有很大效益。

他說如果台中市府第一個地方政府推動小水力發電，未來可再多複製，推廣到全國，運用到台灣特有的山和地型特點，相信可以很快讓我們有更多再生能源發電，這些對台灣都很有利，他感謝看到台中創新積極，希望這種因應成果和治理方式，可以推廣到全國。

食水嵙溪排水小水力發電廠今天啟用，環境部長彭啓明、台灣大學土木工程學系教授李鴻源、經濟部水利署中區水資源分署長莊曜成、台達能源股份有限公司總經理張立業及捷克投資局台灣營運總監馬圖什·科斯特利維(Matouš Kostlivý)等人出席。

台灣大學土木工程學系教授李鴻源表示，小水力發電在台灣綠能發展中有很大潛力，能提供穩定的再生能源，還能減少對傳統火力發電的依賴，降低碳排放。這種發電方式利用現有的水資源，對環境影響較小，且適合台灣多山、多雨的地形。

中市水利局長范世億表示，水利局為發展再生能源，於民國109年即開始針對全市市管區域排水潛能場址評估，110年推動「台中市小水力發電開發計畫」，透過公私協力與豐澕能環股份有限公司、捷博科技股份有限公司共同合作，簽訂20年的合作契約。

該計畫首座發電廠設置於石岡區食水嵙溪排水出口，採用虹吸式小水力發電機組，引食水嵙溪排水水源，利用水流位能帶動機械運轉產生電力，發電尾水再以專管排放回河道，電力透過石岡壩水資源回收中心廠內低壓電併聯完成輸送。

為避免洪流對水輪機組的衝擊，採用半屏蔽式結構設計，克服激流河道開發的技術瓶頸。電廠裝置容量為185kW，每年可產出約1000張綠電憑證，產出綠電及綠電憑證將由台達能源股份有限公司收購，共同實踐能源轉型及水資源永續發展的理念。

豐澕能環股份有限公司陳冠宏執行長說明，公司與歐洲及日本技術合作，專注發展台灣的小水力發電。首先在台中市投資第一個案場，獲市府的大力協助下，已正式啟用商轉，而第二個發電廠「食水嵙溪第二期計畫」，已取得水利構造物興建許可，預計今年11月動工，可讓深耕台中的科技廠商獲得穩定的再生能源，以應對國際碳中和的要求。

捷博科技股份有限公司張志誠副董事長表示，捷博為國內少數具有土壤地下水整治及廢水處理技術等整合型技術的工程顧問公司及環境工程專業營造業。自110年開始與豐澕能環合作，共同投入小水力發電領域，完成食水嵙溪排水小水力發電廠並穩定發電，目前正規劃第二期案場。未來將持續投入小水力領域，期待為國內綠能發展貢獻心力。