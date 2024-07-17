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立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對兩岸的觀光進團令，在野黨16日依靠人數優勢聯手表決通過決議，要求解除。對此，行政院長卓榮泰17日表示，立法院做出此種決議，如果未來國人前往，發生料想不到的行為，還是要行政院負責，而非立法院負責，他也希望立委們了解，對於國人的人身安全，必須要能負得起責任。

針對立法院的禁團令解除決議，卓榮泰指出，如果國人前往了，發生任何料想不到的行為，立法院要行政院做這樣的決議，到時候真的有事情發生，還是回頭要行政院負責，站在負責任態度，現在也只是強烈呼籲國人，對自己赴中國大陸做任何工作也好、旅遊也好各種行為，務必要非常謹慎小心。

卓榮泰再度呼籲，希望立委了解，此時要負擔的責任是重的，對國人的人身安全，必須要能負起責任。

此外，對於中國大陸日前頒布懲戒台獨22條規定，傳出有在中國發展的外國企業基於安全考量，考慮將台灣員工送出中國。對此，卓榮泰則表示，中國大陸單方面宣佈新規，對於我國國人並沒有任何約束力，更無任何司法管轄權。經政院了解，應該不是撤離，而是在這時間點，若將台灣員工派到中國大陸工作，要盡量謹慎思考，「不只是工作，去旅遊等，也都要謹慎思考」。

卓榮泰 立法院

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