勞工因長照離職場 何佩珊：研擬有薪照顧留停
台灣將邁入超高齡社會，勞工可能因家庭照顧問題退離職場。勞動部長何佩珊今天說，正在研擬勞工照顧留停制度，類似育嬰留停制度，並將比照育嬰留停制度給薪。
何佩珊在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。
黃光芹詢問，有許多年輕勞工提問，過去有立委提案要新增7天的有薪家庭照顧假，這是否有機會。
何佩珊說，因應勞工照顧問題，目前正在研擬照顧留停制度，「這不是假的概念」，有點像是育嬰留停制度，也希望可以比照育嬰留停能夠給薪。
何佩珊表示，勞工如果遇到長照議題，比如父母突然需要人照顧或者是銜接長照資源、聘請移工等，過程都長達一、兩週，若只靠家庭照顧假7天來因應太零散，「意義不大」，且評估過這需要許多經費。
何佩珊指出，正在研擬的照顧留停制度是長期的，目前評估幾種方式，會試試有薪水、假比較長的，讓一般勞工遇到必須負擔照顧責任時可以用到。
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