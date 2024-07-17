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太熱了想放高溫假？勞長何佩珊：加強高溫勞檢、要求雇主設置避難設施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近期天氣炎熱，大家都想放高溫假，勞動部長何佩珊17日接受yahoo TV《齊有此理》專訪表示，世界只有伊朗、伊拉克有放高溫假，高溫假放假標準很難界定，勞工也有室內室外工作者。現階段勞動部會加強高溫勞檢，並將預告職安法規，強制要求雇主設置高溫時避難設施。

她表示，高溫假是極端氣候下產物，但很難界定放假標準，每個人對高溫耐受度不一樣，室內或室外勞工影響也不一樣。

她表示，勞動部現在加強高溫勞檢，室外勞工要給予保護，像是鷹架上的勞工會有中暑、甚至死亡職災發生。

她提到，勞動部將預告職安法規，強制雇主要設置高溫避難設施。她說，現在雖有要求雇主要採取預防措施，但沒有要求他設高溫避難設施，勞檢也很難處罰，成效並不理想。

勞動部 勞檢 高溫

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