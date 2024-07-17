明年最低工資有望調升 林伯豐：調幅不宜超過3％

三三會理事長林伯豐今日針對明（2025）年最低工資可能調升，提出五大建言，包括「調幅不宜超過3％」、「最低工資審議會研究小組應增加工商業界代表」、「基本薪資的調漲不能過快、過高」、「應評估研究時薪與月薪脫鉤」，以及「持續對加薪分紅的企業給予獎勵補助」。

林伯豐今日出席三三會例會，他致詞時指出，政府已連續8年調漲基本工資，月薪調漲幅度約37.3%；時薪調漲幅度約52.5%。根據主計總處最新發布，2024年1至6月CPI為2.42%、2024年經濟成長率為3.94%，所以2025年最低工資有可能會調升。

他說，基本工資調漲後，增加的用人成本，包括員工的薪資，以及勞保、健保等七類跟基本薪資綁定的「法定勞動成本」，這些法定成本約占人事成本的20％，這是企業一筆龐大的負擔，因此他提出五大呼籲，包括，第一2025年基本工資調幅不宜超過3％。

第二，最低工資審議會研究小組，應增加工商業界代表、針對基本工資調漲後對產業別影響及月薪、時薪之間的影響，進行研究，以提供最低工資審議會作為參考。

第三，基本薪資的調漲，不能過快、過高，否則台灣恐陷鄰近韓國青年失業率飆升至6%，物價高漲至3%的苦果。

第四，應評估研究時薪與月薪脫鉤，以及本國員工與外籍勞工脫鉤的可行性。

第五，持續對加薪分紅的企業給予獎勵補助。

另外，行政院長卓榮泰明日將舉行首場經濟發展委員會，林伯豐今日建議，產業代表應該占一半比重，目前只有三分之一太少，無法代表民間的聲音，台灣產業之所以能好，過去是靠傳統產業，現在是靠晶片與AI，應該納入更多相關業者，加入經濟發展委員會成為委員代表，「只有學者和政府是不夠的」。