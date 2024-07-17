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蕭副總統：能源政策需集思廣益 開發最適當路徑

中央社／ 台北17日電

副總統蕭美琴今天表示，最近社會對能源政策有許多不同的討論，在任何成熟正常的民主國家，對議題的辯論、討論都是集思廣益，開發出對台灣最適當的路徑，這是非常重要的過程。

副總統蕭美琴上午出席在台大醫院國際會議中心舉辦的「2024創新論壇—智慧驅動點亮永續之島」活動，她表示，疫情結束後，國際政經局勢變化快速，不管是俄烏戰爭、後續全球性通膨以及這幾天在媒體見證美國政治出現一些戲劇性變化，全球經濟不斷面臨這些大環境的挑戰與變化。

她說，台灣所扮演安全供應鏈的關鍵性角色在過程中不斷受到新的衝擊，台灣很幸運因為政策走在對的路上，相對其他先進國家，這幾年經濟表現算是穩定，也受到更多國家的重視，前陣子全球AI產業龍頭齊聚在台灣，展現台灣與世界接軌。

她表示，當然有許多挑戰，也有一些機會，台灣要以強大科技實力的基礎，以創新創意與勤奮人民共同布局下一波經濟發展動能，政府未來會加強投資AI研發與應用，強化人才培育，技術生根推動產業創新發展，現在國發會在整體政策上展開跨領域結合，讓產業發展過程中，有一些領先世界，但也有包含部分傳統產業在內的百工百業，更需要政府協助讓大家都能趕得上AI浪潮新機會，面對新挑戰。

她指出，行政院針對AI未來可能面臨管理、個資保護、社會倫理道德，甚至在國家安全等各個領域議題，提出非常周全的法規做為大家的後盾與基礎，政府的角色就是協助降低風險。

副總統蕭美琴表示，近期許多公共政策的討論聚焦在能源需求上，政府啟動第2次能源轉型，希望建立智慧共享的多元綠能，這不只是對自己的期待，這也是對國際、對世界的責任。社會各界對能源政策有許多不同的討論，在任何成熟正常的民主國家，對議題的辯論、討論都是大家集思廣益，開發出最適當的路徑，這對台灣是非常重要的過程。相信政府在能源轉型的政策上，也會持續讓產業更符合國際市場對於台灣的期待。

副總統表示，政府推動淨零與永續議題，更需要產業跟民間共同投入，合作形成一個「產業驅動政府、政府服務產業」的共生關係，讓產業都能夠依照不同特性與需求，藉由轉型提高韌性與國際競爭力，透過彼此跨領域的合作與共事，才能解決當前與未來所面臨的各項難題。

總統府氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢今天也出席這項活動，他抵達會場與其他與會人士上台合影時，曾面對會場反核人士舉牌抗議，童子賢表示「謝謝」來回應抗議。

經濟發展 能源政策 蕭美琴

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