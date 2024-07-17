快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

林伯豐「談核」 籲完成「核子反應器設施管制法」修法

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
三三會理事長林伯豐今以日本為例，強調日本即使遭遇過核災，但仍使用核電，呼籲台灣儘速讓核電廠延役、新建SMR小型核電廠，解決缺電問題。記者林伯東／攝影
三三會理事長林伯豐今以日本為例，強調日本即使遭遇過核災，但仍使用核電，呼籲台灣儘速讓核電廠延役、新建SMR小型核電廠，解決缺電問題。記者林伯東／攝影

三三會理事長林伯豐今日指出，核三廠一號機將除役，台灣將出現95.1萬瓩，約3.1%的供電缺口。台灣核電占比將由2023年的6.31％降為3.2％，他今日提出新的建言，指出期盼立法院能盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役，並新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題。

林伯豐說，由於再生能源及燃氣機組建置落後，將產生缺電的風險，以燃煤電廠來補充電力，將造成碳排增加，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

林伯豐今日在三三會例會前，接受媒體採訪。他指出，企業期待是電價合理、減（碳）排成功，但企業要有利潤才能加薪，如今的政策卻要求企業「一方面要加薪、一方面電價要上漲，這是不合理的事情。」

他說，雖然全球電價趨勢都在上漲，但以日本為例，日本即使遭遇過核災，如今目標卻是2030年讓核能發電回升至30％左右。林伯豐感嘆，「有核災的國家都這樣了，我們台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？憑什麼？憑我們說不缺電，但會停電？」

雖然行政院長卓榮泰表示，核三廠一號機依法將於7月27日除役，若核管法修法通過，安全檢查時間估為3年半至5年，才能進一步討論；因此還有法規等問題需解決。但林伯豐認為，「這些跟立法委員商量，都可以解決。」

林伯豐 核電廠 電價

延伸閱讀

川普遭槍擊後...林伯豐看選情：有被槍擊的都會當選 台灣自己應小心

立院管電價縮手 僅提高電價審議會民間代表比例

電業法修正案三讀 電價審議會民間比例不可少於2分之1

童子賢示警「台灣是偏食小孩」：產業發展應朝5大方向

相關新聞

最低工資審議會預計9月召開 勞長何佩珊：調漲是趨勢

今年是「最低工資法」元年，勞動部長何佩珊今接受媒體專訪時表示，最低工資調升是趨勢，尤其今年CPI年增率高漲，審議委員將考...

影／全國首座...市府主導開發小水力發電啟用 盧秀燕：一滴水三利用

全國首座由縣市政府主導開發完成的小水力發電「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天啟用，台中市長盧秀燕表示，這是地方政府自己建置...

川普遭槍擊後...林伯豐看選情：有被槍擊的都會當選 台灣自己應小心

三三企業交流會今（17）日舉行7月例會，理事長林伯豐今日在會前，被問及如何看美國總統大選近日發展局勢？他似笑非笑地說，「...

卓榮泰拋「大投資台灣」計畫 鎖定30兆海外保險資金　

行政院長卓榮泰宣布「大投資台灣」計畫，盼建立機制，引領台灣在海外逾30兆的保險資金回流，挹注長照、都更、新創科技等國家戰...

明年最低工資有望調升 林伯豐：調幅不宜超過3％

三三會理事長林伯豐今日針對明（2025）年最低工資可能調升，提出五大建言，包括「調幅不宜超過3％」、「最低工資審議會研究...

影／童子賢出席活動 反核民眾舉牌要求辯論

針對美國前總統川普近日接受專訪時，被問到是否會防衛台灣時稱，台灣拿走美國晶片業務，「台灣應該向美國支付保護費」引起討論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。