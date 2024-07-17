林伯豐「談核」 籲完成「核子反應器設施管制法」修法

三三會理事長林伯豐今日指出，核三廠一號機將除役，台灣將出現95.1萬瓩，約3.1%的供電缺口。台灣核電占比將由2023年的6.31％降為3.2％，他今日提出新的建言，指出期盼立法院能盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役，並新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題。

林伯豐說，由於再生能源及燃氣機組建置落後，將產生缺電的風險，以燃煤電廠來補充電力，將造成碳排增加，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

林伯豐今日在三三會例會前，接受媒體採訪。他指出，企業期待是電價合理、減（碳）排成功，但企業要有利潤才能加薪，如今的政策卻要求企業「一方面要加薪、一方面電價要上漲，這是不合理的事情。」

他說，雖然全球電價趨勢都在上漲，但以日本為例，日本即使遭遇過核災，如今目標卻是2030年讓核能發電回升至30％左右。林伯豐感嘆，「有核災的國家都這樣了，我們台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？憑什麼？憑我們說不缺電，但會停電？」

雖然行政院長卓榮泰表示，核三廠一號機依法將於7月27日除役，若核管法修法通過，安全檢查時間估為3年半至5年，才能進一步討論；因此還有法規等問題需解決。但林伯豐認為，「這些跟立法委員商量，都可以解決。」