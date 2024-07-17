經發會將採兩方式導入資金 並設互動平台讓民眾提案

行政院長卓榮泰17日指出，除了三大主軸外，大投資台灣計畫也將在經發會中討論，預計將引入保險產業的資金，約逾30兆，同時也要吸引外資投資台灣，讓台灣每個人都有薪資提升的機會。另外經發會未來除了落石廣納各界，成立顧問群的做法外，未來也將設置互動網站讓民眾提案。

卓榮泰表示，先前跟賴總統討論過程中經濟的推動是行政院重要工作之一，行政院應該要更具體且快速的行動，更凝聚行政院內工作的情緒及工作目標，再來就是透過什麼機制來展現具體行動，經過秘書長龔明鑫詳細的研擬後，具體大方向就是創新經濟、均衡台灣、包容成長，未來也會有其他子題目，包括產業、資金、人才、創新、租稅合理、薪資增加、青年世代正義等，現在就是要把這些訴求跟政見有條不紊地安排出具體行動放在經濟發展委員會中。

其中針對投資部分，卓榮泰昨日也已提出除現有「投資台灣三大方案」外，政府將啟動「大投資台灣」計畫，吸引全世界對台灣充滿信心的朋友們，將人才與資金紛紛投入政府引領的戰略目標上。

對此計畫，副院長鄭麗君說明，未來也會在經濟發展委會中討論，著重目標就是要透過跨部會整合計畫，在創新成長部分達到以創新驅動成長必須能夠真正鏈接科技創新、產業創新，也必須要把過去製造業的優勢，往創新服務應用發展，帶動中小企業數位轉型以及投資中小企業提升傳產服務，這樣也才能夠更創造多元的就業機會，進而讓薪資普遍提升，達到包容成長。

至於資金引入，鄭麗君說明，大投資台灣計畫就是希望戰略目標可以更加明確，希望每一個人都有機會，除過去強項的高科技產業以外，更夠把這個優勢發揮到這個中小企業、服務業，帶動更多人有薪資提升的機會。

此外，卓榮泰也提到，總統即將在7月25日召開氣候變遷委員會，行政院近期也經邀集環境部及相關部會討論出議題，討論出來後才會拿到總統府的三大委員會中討論。

鄭麗君身為氣候變遷委員會副召集人，她也說，此平台除政府相關機關外，更重要的是搭建了一個跟產業界、公民團體、學者專家更大的一個對話討論的平台，接下來自己的任務也就是持續整合各界意見，並做好準備，未來在大方向下來後，具體落實推動。

對於引入資金，龔明鑫則補充，除了希望保險業者能將30幾兆的資金引入台灣投資外，其中，保險業的30幾兆資金有一半幾乎都在國外，隨然國外公債利息偏高，但同時也要面對相當大的匯兌風險，每年最高可能還要有幾千億的成本，未來也希望能夠把這些資金引流回到國內，參與國內的公共建設或是加入社會投資等，另外也會吸引外資來台投資。

另外，龔明鑫也提到，未來經濟發展委員會除了邀集產專學研等專家外，也會希望社會大眾也能一同參與，未來行政院經濟發展委員會將會設置一個互動網站讓民眾提案。