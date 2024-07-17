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自然碳匯保育平台上架41案 13案已獲企業申請

中央社／ 台北17日電

為導入民間力量推展永續林業署設置的「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」4月上線，上架2大類4種41案，13案媒合中，規劃9月對外發布企業響應成果。

因應氣候變遷，聯合國倡議永續，並透過各領域國際會議、組織推展多種方案，導入民間力量參與甚為重要。農業部林業及自然保育署告訴中央社記者，去年展開籌劃的「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」，4月上線，已上架41案。

林業署說明，平台現況計有13案獲企業申請，正在媒合案例中，包含自然碳匯類別計8案，生物多樣性保育類別計4案，林業文化類別有1案，預計9月對外發布平台運作成果。

林業署長林華慶說，希望有更多企業、團體也響應申請生物多樣性專案。

就案例內容來說，林業署舉例，像是在火炎山自然保留區具有特殊地景，將進行地質及生態監測等事項；在嘉義縣草山社區，針對第2級保育類台灣爺蟬棲地進行造林復育，以營造適合台灣爺蟬棲息的環境。

林業署簡任技正石芝菁說明，方案分成自然環境（38案）、林業社會文化（3案）2大類。相關案件若有企業申請，進入平台頁面後，將無法點開，有興趣申請的企業，可點選尚未展開媒合的案件了解專案內容。

其中，自然環境之下計有自然碳匯15案、生物多樣性23案。自然碳匯可再分成3項專案，包含新植造林7案、再造林6案、竹林經營2案；生物多樣性包含棲地營造13案、野生物保育5案、環境友善產業發展4案、生物多樣性-其他1案。

林業社會文化之下則有林業文化2案、山林文化1案。以目前上架的專案來說，林業文化之下的項目，目前僅有林業文化資源保存或活用。山林文化之下的項目，目前僅有山林開放社會服務發展此一項目。

林業署 永續 農業部

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