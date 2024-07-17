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川普遭槍擊後...林伯豐看選情：有被槍擊的都會當選 台灣自己應小心

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
三三會理事長林伯豐今日被問及如何看美國總統大選？他回應「有被槍擊的都會當選」。記者林伯東／攝影
三三會理事長林伯豐今日被問及如何看美國總統大選？他回應「有被槍擊的都會當選」。記者林伯東／攝影

三三企業交流會今（17）日舉行7月例會，理事長林伯豐今日在會前，被問及如何看美國總統大選近日發展局勢？他似笑非笑地說，「有被槍擊的都會當選，」接著補充，「台灣自己政府要看清楚」。

林伯豐今日嚴肅地表示，他認為「全世界的動亂都與美國有關，台灣自己應該小心」，除認為接下來「被槍擊的會當選」，當被問及台灣是否會受影響時，他則用台語指出，「腳在我們的身軀，心在我們的身體，別人要影響你，你戇才會被人影響」。

林伯豐去年11月就曾在三三會前接受媒體採訪，指出「未來的台灣總統，必須以台灣利益為優先」，他說如果能把台灣與台商的利益為優先考量，不要把美國利益當優先，「我想兩岸應該可以和平相處」。

他當時提醒，工商業界希望中美能合作、兩岸能和平，「這對全世界的經濟發展是好的」。

林伯豐 槍擊 美國

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