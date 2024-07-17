實現淨零碳排 成大與澳洲研究中心簽MOU

推動台、澳「碳捕捉利用及封存」技術合作，成功大學與「澳洲二氧化碳合作研究中心」15日簽署合作備忘錄，成大資源工程系教授謝秉志表示，澳洲技術與經驗具領先地位，有助台灣技術在地化、實現2050年淨零碳排放目標。

成功大學與「澳洲二氧化碳合作研究中心」（CO2CRC）在墨爾本簽署合作備忘錄，強調未來在「碳捕捉利用及封存」技術合作。此後，包括成大、國科會、中油人員一行，參訪位於澳洲維多利亞州（Victoria）的「奧特威角（Otway）碳封存試驗案場」。

台灣訂定「2050淨零轉型」目標，「二氧化碳捕捉利用及封存」（CCS）為政府所列12項「淨零排放關鍵戰略」之一，此技術將成為實現碳中和目標的關鍵手段。

率團的謝秉志向中央社表示，澳洲在碳封存擁有完整技術鏈及經驗，從碳捕捉、運輸、封存，到法規面設計，對台灣有極大的參考價值，CO2CRC主持的「奧特威角碳封存試驗案場」在全球碳封存技術中更具領先地位，已成為全球專家取經的場所。台灣早在2010年就啟動前期的碳封存研究，目前正處於重新啟動碳封存技術研究的階段，台、澳未來合作，將加速台灣技術提升，避免走不必要的彎路。

謝秉志指出，台灣過去在石油開採過程中對地質構造進行了大量研究，將澳洲碳封存技術先進經驗與台灣地質條件相結合，才能達到最佳效果，將技術在地化，確保在台灣的應用能夠成功。

此外，謝秉志表示，雙方的合作不僅限於學術層面，也涵蓋商業模式的實質推進。台電公司和中油公司等台灣企業已經在進行二氧化碳捕捉與封存的示範案場建設，未來將需要更多國際專家的指導與建議，以確保設計與建設的順利進行。

謝秉志指出，交流過程中，澳洲方面對此次合作也表示高度期待，尤其台灣在高科技產業和人工智慧領域具有獨特的優勢，這些技術可以應用於碳封存技術的數據處理與分析上，為雙方合作帶來更多可能性。

駐墨爾本辦事處長呂明澤也出席合作備忘錄簽署儀式，他向「澳洲二氧化碳合作研究中心」執行長拉布（Matthias Raab）及在場的專家學者們強調，「2050淨零排放」目標不僅是跨世代、跨領域、跨國際的轉型工程，更是台灣最重要的跨部會國家發展計畫。期待未來能與澳洲持續深化交流，挖掘合作潛力，凝聚共識，並逐步將其轉化為具體合作提案與計畫，共同促進雙邊淨零碳排的發展布局。