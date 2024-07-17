2024創新論壇／井琪：善用科技 兼顧永續與獲利

遠傳電信總經理井琪17日參加經濟日報2024創新論壇，井琪指出，遠傳以核心能力結合大人物技術，落實在節能減碳，投入遠距醫療及防堵詐騙等社會關懷，更落實永續經營，未來持續善用科技，兼顧永續與獲利，履行企業當責，解決社會問題。

經濟日報今日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

副總統蕭美琴、國家發展委員會副主委高仙桂、遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東、遠傳電信總經理井琪、和碩董事長童子賢、光寶科技總經理邱森彬、中保科技董事長林建涵、台達永續長周志宏等產官研等各界人士，分享，在科技快速發展之際，達到環境永續的目標。

井琪以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為主題發表演講，分享遠傳近年洞察ESG趨勢與痛點，結合遠傳核心專業及大人物等技術，以科技加速促進EGS。

井琪指出，2022年閱讀微軟創辦人比爾蓋茲的書「如何避免氣候災難：結合科技與商業的奇蹟，全面啟動淨零轉型新經濟」，感受到ESG議題的急迫性，不僅身而為人，更是企業責任，不過能用錢解決問題都不是問題，政府有美意獎勵投入，企業也積極投入。

遠傳近年投入ESG努力也獲得國際肯定，入選2023道瓊永續指數世界成分股電信業全球第一。井琪認為，得獎固然是肯定，但更需要沈潛思考如何做得更好，希望可以聚焦做事本身而非得獎。

井琪也嘗試以現在最紅的生成式AI找問題，詢問ChatGPT，企業面臨淨零挑戰有哪些，ChatGPT回答包含減少碳足跡、提供供應鏈的永續性、掌握ESG相關國際法規、管理ESG數據和報告、實踐ESG融資等五個議題，自己則加了第六個「Gen AI（生成式AI對環境的影響）」。

碳足跡，用AI減碳，井琪指出，對內營運節能減碳，遠傳一年6.22億度的電，75%用在基地台，享受網路的同時也是耗電來源，新遠傳打造更環保更安全的網路，除以AI選基地台站址，合併亞太電信後，遠亞共站的基地台汰舊換新保留一套設備，達成節能減碳及擴大涵蓋，每年用電降低8,600萬度電，減碳4.3噸，相當於110座大安森林公園碳吸納量，第2季逐步關閉3G網路，每年降低5,200萬度，減碳26,500噸。

井琪也分享，很高興副總統蕭美琴剛剛透露自己是遠傳用戶，詢問副總統對於服務是否滿意，副總統也說滿意。事實上，5G用電可以比4G省下四倍用電，因此用戶升級使用5G，也是為環保盡一份力。

除了對內，也對外推廣節能應用，井琪分享，政府推動前瞻計畫也納入各項智慧解決方案，遠傳開發多項淨零轉型解決方案，幫助企業及公部門推動減碳應用包含碳中和、智慧交通及智慧電表、智慧水情等節能減碳基礎建設。

此外，遠傳也積極投資再生能源，井琪指出，遠傳淨零策略以節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳，遠傳及旗下旭天能源，已經投資11座自發自用型太陽能電廠，陸續完工之後，每年可以提供2,000萬度綠電，同時積極洽談離岸風力發電CPPA等。

旭天能源也積極投資太陽光電，協助企業淨零碳排，除了為遠傳及遠東集團進行光電建制，也與慈濟合作，進行場域出租及綠電回饋合作，協助遠東集團光電建置，建制容量超過40MW，每年生產5,400萬度綠電，減少27,000噸二氧化碳排放，同時提供智慧電網及能源管理技術，協助澎湖望安島微電網工程，高雄港務公司智慧能源管理，投入政府智慧電網發展。

此外，遠傳也積極提高供應鏈的永續性，井琪指出，蕭美琴副總統也提到永續要「大帶小」，遠傳攜手供應鏈夥伴，目前循環經濟回收比例大於50%，供應鏈減碳57.9%，電信業最耗電的是基地台 但基地台設備也相當貴，供應商除持續降低耗能外，愛立信也強打設備有98%可以回收再利用

同時企業也要接軌國際淨零政策或法規，以及管理碳排數據及報告，井琪指出，遠傳提出兩套解決方案，攜手微軟永續雲加上客製開發，提供大型客戶接軌國際，遠傳也攜手新創永訊智庫，提供簡易入門訂閱制服務，可以提供溫室氣體碳排報告及管理。

第五個為ESG融資，井琪指出，國發會副主委高仙桂剛剛致詞時也提到，政府也投入例如減免或補助，遠傳則是累計發行110億元永續發展公司債，是台灣目前最大社會責任債發行者，此外，為環保專案提供資金的金融工具，與政府及組織合作提供資金和支援，例如桃園智慧路燈的合作方式，以遠傳投入資本支出，然後政府逐年付款方式，可以解決政府投入資金議題。

此外，井琪也關注，GenAI對環境造成的影響，井琪指出，日前輝達創辦人暨執行長黃仁勳來台，引起各種企業的AI焦慮，事實上生成式AI，降低使用門檻，每個人都可以被AI賦能，將帶來白領革命，不會取代白領，但會使用跟不用的人，在能力上就會有很大的差異。

不過井琪也提醒，生成式AI需要強大算力，進行訓練及推理，也會導致更高的能耗，AI生成圖片背後使用的電量，是可以把一隻手機充飽的電量，算力即國力，但算力吃電力，因此遠傳也非常確定不會投入AI機房，但會把現行數據資料中心資源用到極致用滿。

井琪提醒，迎接人工智慧最大挑戰，就是算力即國力，但人才、電力、水力皆是永續力，AI時代數據中心用電大增，要好好的思考穩定的電從哪裡來，AI浪潮勢不可擋，也非曇花一現，可以享受智能，但背後運算也會越來越吃緊，要降低生成式AI對環境影響善用節能的計算方法，盡可能使用或微調現有大型生成模型，減少訓練所需的計算資源，善用預訓練模型，選擇性使用，當大型生成模型提供價值時，才使用它，優先使用有針對性、特定領域的AI模型，以及在不同項目共享資源。

而遠傳也將核心能力及大人物技術投入關懷社會議題，井琪指出，把ESG融入在企業營運之中，遠傳持續關注健康及詐騙兩大議題。

井琪指出，城鄉醫療資源不均，遠傳從4G時代就投入遠距醫療，但當時網路資源還不足，進入5G時代可以即時看到遠端的醫療報告及X光片，5G加上遠距醫療就是水到渠成。

井琪表示，5G遠距診療平台，以網路代替馬路，已經導入15個縣市及52個鄉鎮，累積4.5萬人次使用，5G救護車使用超過1,000人次，近期「通訊診療法」上路，投入視訊門診，已經超過40醫療院申請，上百個虛擬診間，同時結合健保政策投入在宅急症照護計畫，雖未看到5G「殺手級應用」，但已經看到「救命級應用」。

另一方面，全球詐騙猖狂，井琪指出，遠傳透過AI來打擊防堵詐騙，首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，透過大數據分析詐騙集團慣性行為，並防堵，將詐騙門號斷話，每個月平均攔阻近10萬通電話，警示語音4萬通，每月平均攔阻近20萬則簡訊，遠傳以大人物攜手世界大廠Allot打造守護網，在網路上即時的攔截阻斷不安全網站，每個月平均攔阻4,000多萬次誤觸風險網站。

而企業談未來永續經營，井琪認為有五道選題，包含永續落實、治理創新、公益實踐、雇主文明、生態存續，永續落實要治標，也要治本，治理創新要治理，也要智理，善用智慧及關注個資保護，而公益實踐要思考要鍍金還是渡世，就是在ESG得獎與實際作為之間的選擇，此外，雇主文明，要兼顧人力、能力及人本，透過生成式AI，不僅提高生產力，更是賦能、提升能力，台灣人都非常勤奮，但表現更好，就會有更多工作，長久以來導致「能者多勞」是不行的，導入AI，提高生產力，同時也增進員工生活及工作的平衡，最後生態存續，竭澤而漁還是漁必有度，取之於大自然也要回饋。

井琪強調，永續轉型，智慧演進，未來要持續誠信負責的善用科技，兼顧永續與獲利，履行企業當責，解決社會問題。