有照駕駛被淘汰、機器人課稅？陳冲：數位時代急遽變遷政府應超前部署

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示 ，上個月應某培訓機關邀請以「數位時代的多維度思考」為題，做專題演講。演講當中，提及數位時代或須擺脫傳統窠臼，常做顛覆性的思考，某些制度在以往也許只是狂想，例如開車免駕照、全民發基本收入（Universal basic income）、數位貨幣CBDC的發行等，或許會被認為不切實際，但在數位時代都有可能成真。

陳冲表示，上月底，美國自由黨召開代表大會，除不甘寂寞推選總統候選人外，也重申廢除駕照的觀點，固然該黨係為自由人權而拒絕駕照，但時下汽車自駕科技已發展到Level 4的境界，往後人類社會毋須駕照，應該已非自由黨昔日的癡人說夢。

講到自動駕駛，全球從概念、研發、試辦到實施，已有10年以上的時間。時下雖未普及，然世界各地已有許多試點，在不少城市更有大量計程車，是以無人駕駛的方式提供運輸服務，例如美國的Waymo、中國大陸的蘿蔔快跑等。

今年以來，無人計程車推廣迅速，以大陸某公司為例，已至少在五個主要城市有相當數量的無駕駛網約車出現，也吸引不少消費者。

上周傳來的消息，單是武漢已投入市場1000輛無人計程車，累計拿下超過600萬個訂單，業績不惡。

然而也蠶食（鯨吞？）不少商機，更意味千位司機的生計受到影響，如果假以時日，規模（不必休息請假）與範疇（車上兼賣飲料、電玩，甚至送客還送貨）都會擴大，只要發生事故的機率低於有人駕駛，影響層面將更具破壞性，網路上有大量鄉民開始為基層工作的司機（或其他藍領）憂愁。

人類歷經多次工業革命，每次勞動市場都受衝擊，但人類總會發現新工作機會，透過reskill（再訓練 ）及upskill（提升技能）獲得轉型的機會，但數位時代AI加持不容小覷，職場技能產生嚴重斷層，知識落差造成再教育的挫折，殆危階級（ Precariat）的出現，各國將面臨嚴重的社會問題 ，生成式AI問世後，更加劇基層白領工作者的疑慮 。

人們思考解方時，挖出Thomas More在Utopia(1516)一書中描繪的基本收入理論（全民發錢） ，事實上，過去400年有不少大咖倡議，但都趨於理想化，這一波（Guy Standing稱為第四波）討論，始於2008金融海嘯，有許多經濟學者、矽谷巨擘介入，意味各界開始反思，也考慮社會的反噬，深恐未來社會面臨崩解。

文首提到UBI，記得2016年瑞士針對「2500元瑞朗基本收入」舉辦公投，陳冲表示，自己當時赴港演講，在旅館看到鳳凰電視台主播報導新聞，結尾還加一評語「無理取鬧」。回來隨即撰寫專欄，6月19日於報端發表，指出這是針對未來問題尋求解方，過去已有不少研究，或許條件尚不成熟，但也不應鄙視。

2018年台灣UBI協會成員到學校交換意見，一群頗有想法的年輕人，可惜那年底自己中風，臥床經月，未再聯絡。

陳冲認為，全民基本收入倡議已久，目前時機比以往都要成熟，政府單位例如國發會，應未雨綢繆，借鏡COVID經驗或UBI協會既有努力，參考矽谷眾大咖，包括例如Bill Gates的機器人課稅構想、生成式AI代金等（財源），研擬一套方案，因應數位時代的未來演變，這才叫超前部署。

如果加州可容許合法的竊盜（Zero-dollar shopping零元購），如果沒有駕照的無人車可以淘汰有駕照的司機，不難發現數位社會急遽的變遷。不一定要廢除駕照，不一定要全民基本收入，但突破性、顛覆性有遠見的思考，卻是一定必要的。