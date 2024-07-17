卓榮泰：新核能若無核安與核廢料問題 可開放討論

能源政策備受關注，行政院長卓榮泰今天說，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，但新核能技術可能在2030年會有關鍵突破，若無核安、核廢料等問題，台灣也能開放討論。

新內閣上任將滿2個月，卓榮泰今天首次率同行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘並接受媒體提問。

媒體提問台灣能源政策及穩定供電一事，卓榮泰說，政府責任是提供安全穩定的供電，包含民生產業用電必須要充裕，以及台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑，政府目前寄望相關電廠如期如質完成、新的綠能多元發展，刻正詳細盤點中，持續朝展綠、增氣、減煤進行。

至於核能部分，卓榮泰表示，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，外界關注核三廠延役，但縱使核三廠經過法律變更、安全總體檢、汰換設備甚至是耐震度的重新評估跟檢查，未來3年半到5年依然無法發電。

他說，從供電量以及用電需求來看，在2030年前台灣有200萬瓩餘裕，外界對此還是會擔心，不過這個擔心，不可能以核三廠延役來填補。

卓榮泰表示，新核能技術一直在進步，大家普遍認為2030年左右應該是關鍵點，這期間應該會有關鍵技術，至於台灣是否能夠適度引進，則要經過努力，但現在至2030年之前，傳統核能無法解決問題。

他說，未來新核能如果沒有核安、核廢料問題，且有幫全人類解決問題的可能性，加以世界所有國家包含台灣都能接受的話，未來新核能就有任何可能，可以開放討論，政府也採取開放態度，不會置外於這個核能技術。

此外，卓榮泰也說，政府除了透過建設新電廠「創能」，深度「節能」，以及運用科技「儲能」，也會積極尋找「新能」，除了風力光電之外，大家對氫能、地熱也都很有興趣，能否具體發展將是重要工作；而台電編列10年新台幣5600多億元維護電網韌性，期程過長，他已要求壓縮時間，儘早降低跳電頻率。