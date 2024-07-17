快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

卓榮泰：新核能若無核安與核廢料問題 可開放討論

中央社／ 台北17日電

能源政策備受關注，行政院長卓榮泰今天說，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，但新核能技術可能在2030年會有關鍵突破，若無核安、核廢料等問題，台灣也能開放討論。

新內閣上任將滿2個月，卓榮泰今天首次率同行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘並接受媒體提問。

媒體提問台灣能源政策及穩定供電一事，卓榮泰說，政府責任是提供安全穩定的供電，包含民生產業用電必須要充裕，以及台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑，政府目前寄望相關電廠如期如質完成、新的綠能多元發展，刻正詳細盤點中，持續朝展綠、增氣、減煤進行。

至於核能部分，卓榮泰表示，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，外界關注核三廠延役，但縱使核三廠經過法律變更、安全總體檢、汰換設備甚至是耐震度的重新評估跟檢查，未來3年半到5年依然無法發電。

他說，從供電量以及用電需求來看，在2030年前台灣有200萬瓩餘裕，外界對此還是會擔心，不過這個擔心，不可能以核三廠延役來填補。

卓榮泰表示，新核能技術一直在進步，大家普遍認為2030年左右應該是關鍵點，這期間應該會有關鍵技術，至於台灣是否能夠適度引進，則要經過努力，但現在至2030年之前，傳統核能無法解決問題。

他說，未來新核能如果沒有核安、核廢料問題，且有幫全人類解決問題的可能性，加以世界所有國家包含台灣都能接受的話，未來新核能就有任何可能，可以開放討論，政府也採取開放態度，不會置外於這個核能技術。

此外，卓榮泰也說，政府除了透過建設新電廠「創能」，深度「節能」，以及運用科技「儲能」，也會積極尋找「新能」，除了風力光電之外，大家對氫能、地熱也都很有興趣，能否具體發展將是重要工作；而台電編列10年新台幣5600多億元維護電網韌性，期程過長，他已要求壓縮時間，儘早降低跳電頻率。

卓榮泰 核三廠 核能

延伸閱讀

立院決議解除赴陸禁團令 卓榮泰：立委要對國人安全負責

影／經濟發展委員會明舉行 卓榮泰透露專家名單

川普要台灣繳保護費 卓榮泰：雙方對台海有共同責任

卓榮泰：穩定供電靠電廠工程如期完工與綠能多元發展

相關新聞

川普捲土重來 經濟學家：政府應儘快組成小組擬訂因應對策

美國共和黨總統參選人川普挑選40歲不到的范斯（Vance）作為副手，台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普此次的競選策略明...

有照駕駛被淘汰、機器人課稅？陳冲：數位時代急遽變遷政府應超前部署

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示 ，上個月應某培訓機關邀請以「數位時代的多維度思考」為題，做專題演講。演講當...

證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

立法院昨日三讀通過證交法第14條的「加薪條款」，各產業的上市櫃公司儘管表面不動聲色，但檯面下已炸鍋。一位不具名的金融業高...

川普遭槍擊後...林伯豐看選情：有被槍擊的都會當選 台灣自己應小心

三三企業交流會今（17）日舉行7月例會，理事長林伯豐今日在會前，被問及如何看美國總統大選近日發展局勢？他似笑非笑地說，「...

開箱微軟西雅圖總部 策略副總曝人才招募首重考量

全球3大雲端服務供應商（CSP）接連來台設立資料中心，繼Google於2013年在台成立首座資料中心，微軟（Micros...

出席2024創新論壇 蕭美琴：台灣展現強大韌性

全球智慧化時代已經來臨，台灣正好在全球供應鏈中扮演關鍵角色，經濟日報今天在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。